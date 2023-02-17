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Польша готовится к вооруженному конфликту и хочет подстелить соломки

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Саммит НАТО в Брюсселе. День второй
Саммит НАТО в Брюсселе. День второй.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Polsat TV: президент Дуда напомнил НАТО о 5-ой статье коллективного Договора

Варшава ожидает новых планов по безопасности для восточного фланга НАТО, цитирует Polsat TV заявление президента Дуды после встречи с главой Альянса Столтенбергом. По сути Польша хочет, чтобы "реакция НАТО на потенциальное нападение была более быстрой".

"Мы ожидаем новых планов по безопасности для восточного фланга Североатлантического альянса", – заявил Анджей Дуда после встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом в Штаб-квартире Альянса. Польский президент отметил, что Польша хотела бы, чтобы "реакция НАТО на потенциальное нападение была более быстрой".

Дуда сообщил, что главной темой переговоров со Столтенбергом был вопрос о новых планах безопасности в этой части Альянса.

"Не только для Польши, но и для балтийских стран и остальных государств восточного фланга, расположенных на юге, важны планы готовности к тому, что в случае любого нападения на какое-либо из государств Североатлантического альянса на восточном фланге реакция Альянса в виде реализации статьи 5 будет немедленной, максимально быстрой", – пояснил он.

По словам президента, способом повышения безопасности и скорости реагирования Альянса должно быть создание "на восточном фланге НАТО как можно большего количества складов вооружения Североатлантического альянса, чтобы это вооружение аккумулировалось там на случай какого-либо нападения".

"НАТО будет защищать каждый дюйм территории Польши и всю территорию Североатлантического альянса", – заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции.

Приглашение Столтенберга

Дуда также от своего имени и имени президента Словакии Зузаны Чапутовой пригласил Столтенберга на саммит "Бухарестской девятки".

"Мы будем обсуждать ситуацию с безопасностью в нашей части Европы, на восточном фланге НАТО, потому что этот элемент интересует нас больше всего, в том числе в перспективе предстоящего саммита всего Североатлантического альянса в Вильнюсе", – сказал президент.

Глава НАТО поблагодарил за приглашение принять участие в саммите "Бухарестской девятки". "Этот саммит пошлет мощный сигнал о единстве и решимости Альянса", – сказал он.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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