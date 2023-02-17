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ТАСС

Патрушев указал, что США фактически стали участниками конфликта на Украине

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

Запад преследует цель добиться поражения России, считает секретарь Совета безопасности

ЧЕЛЯБИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Страны Запада фактически стали стороной конфликта на Украине. Они намерены продолжать противостояние с Россией, желая добиться ее поражения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Челябинске, посвященном вопросам нацбезопасности.

"Преследуя цель добиться поражения России, США и их приспешники планируют продолжать военное противостояние, фактически став участниками конфликта. Понимая, что при этом идут значительные людские потери со стороны Украины, они не считают это своей проблемой", - указал он. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
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