Патрушев указал, что США фактически стали участниками конфликта на Украине

Запад преследует цель добиться поражения России, считает секретарь Совета безопасности

ЧЕЛЯБИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Страны Запада фактически стали стороной конфликта на Украине. Они намерены продолжать противостояние с Россией, желая добиться ее поражения, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Челябинске, посвященном вопросам нацбезопасности.

"Преследуя цель добиться поражения России, США и их приспешники планируют продолжать военное противостояние, фактически став участниками конфликта. Понимая, что при этом идут значительные людские потери со стороны Украины, они не считают это своей проблемой", - указал он.