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ТАСС

Европарламент отклонил поправку в резолюцию по Украине с призывом к переговорам

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Здание Европейского парламента
Здание Европейского парламента.
Источник изображения: Leon Neal/ Getty Images

Пункт резолюции, в котором говорилось, что ЕП считает "победу Украины возможной только за счет непрерывных и неуклонно увеличивающихся поставок всех без исключения видов вооружений", предлагалось заменить на призыв к ЕС "приложить усилия для обеспечения режима прекращения огня и проведения переговоров"

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) в четверг в ходе голосования в Страсбурге по резолюции к годовщине начала Россией специальной военной операции на Украине отклонил поправку, призывающую ЕС к переговорам. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Пункт резолюции, в котором говорилось, что ЕП считает "победу Украины возможной только за счет непрерывных и неуклонно увеличивающихся поставок на Украину всех без исключения видов вооружений", предлагалось заменить на призыв к ЕС "приложить усилия для обеспечения режима прекращения огня и проведения переговоров" с учетом возможного многостороннего формата урегулирования ситуации, который предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Парламентарии эту поправку отклонили. 

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Страны
Бразилия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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