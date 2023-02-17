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ТАСС

Лукашенко считает, что у Киева более выгодные условия для переговоров

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Киев
Киев.
Источник изображения: Joseph Galanakis via Reuters Connect

Если Украина все-таки начнет переговоры о мире, ее "будут поддерживать все", считает президент Белоруссии

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в настоящее время Украина располагает более выгодными условиями для ведения мирных переговоров. Об этом он заявил в четверг на встрече с иностранными журналистами.

"Любая война заканчивается миром, так давайте сейчас ее закончим. Сейчас более выгодные условия для Украины. Закончить эту войну и дальше двигаться", - приводит его слова агентство БелТА.

Белорусский президент уверен, что в случае, если Киев все-таки начнет переговоры о мире, "Украину будут поддерживать все". "А я буду первым. Когда мы будем сидеть за столом переговоров. Где хотите", - сказал Лукашенко. 

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Страны
Белоруссия
Украина
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