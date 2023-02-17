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HAL предлагает Минобороны Индии профинансировать разработку многоцелевого вертолета IMRH

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IMRH
Изображение перспективного индийского среднего многоцелевого вертолета Indian Multi Role Helicopter (IMRH), разрабатываемого индийским государственным авиастроительным объединением Hindustan Aeronautics Limited (HAL).
Источник изображения: HAL / cityhilights.news

ЦАМТО, 16 февраля. Компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) продвигает проект индийского многоцелевого вертолета IMRH (Indian Multi-Role Helicopter).

Как сообщил на выставке Aero India 2023 изданию FlightGlobal исполнительный директор HAL Джи Сиам Нат, в настоящее время проект IMRH заморожен и компания ожидает официального разрешения правительства на реализацию программы, которая ранее финансировалась самостоятельно. На стенде HAL на выставке демонстрируется выполненная в масштабе модель IMRH. Вертолет оснащен укороченными крыльями с ракетным вооружением; электрооптической / инфракрасной станцией, установленной в нижней носовой части; и комплектом средств самообороны.

Ожидается, что общие затраты на разработку превысят 150 млрд. рупий (1,9 млрд. долл.). HAL оценивает общую потребность Вооруженных сил Индии в вертолетах данного типа в 400 ед. Данная техника должна заменить состоящие на вооружении Ми-17, к поэтапному снятию с вооружения которых планируется приступить в 2028 году.

В настоящее время Hindustan Aeronautics Limited планирует приступить к этапу разработки рабочего проекта машины, который ориентировочно будет завершен в 2025 году. Ожидается, что проектирование и разработка займут около восьми лет и сертифицированный для военных целей вертолет будет готов к 2031 году.

Испытательные полеты опытных образцов планируется начать с имеющимися на рынке двигателями. Однако в настоящее время они обеспечивают тягу на 20% меньше, чем требуется для IMRH.

Полная масса варианта IMRH для СВ Индии составит 13 т, морского варианта – 12,5 т. В многоцелевой конфигурации IMRH обеспечит перевозку 24 военнослужащих (максимально до 36).

Согласно предъявляемым требованиям, IMRH должен превосходить Ми-17 во всех отношениях, включая скорость и грузоподъемность при сохранении тех же размеров пятилопастного несущего винта, что и у Ми-17-1В.

Предполагается, что практический потолок IMRH составит 21300 футов (6492 м), максимальная крейсерская скорость – 145 узлов (270 км/ч), продолжительность полета – 3 ч, масса полезной нагрузки – 4000 кг (8820 фунтов).

При реализации проекта разработчик перейдет на пятилопастной несущий винт с шарнирно-закрепленными лопастями в отличие от бесшарнирной конструкции несущего винта у "Дхрув" и LCH (Light Combat Helicopter).

Командование ВМС требует наличия складывающихся лопастей, но HAL не слишком заинтересована в этом, поскольку это увеличит массу машины на 200 кг и отрицательно повлияет на надежность.

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Страны
Индия
Продукция
Dhruv
Ми-17
Ми-17-1В
Компании
HAL
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