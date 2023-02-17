Пусто даже на свалках: украинский конфликт разорил европейские арсеналы

FT: военные действия на Украине опустошили арсеналы Европы

Конфликт на Украине опустошил европейские арсеналы, пишет Financial Times. Оборонный сектор континента оказался плохо подготовлен к военным действиям. Министры обороны стран Запада задаются вопросом, сколько ещё они смогут помогать Киеву.

Генри Фой

Запад постепенно осознает, чем на самом деле может обернуться необходимость поддерживать украинскую армию в долгом и кровавом конфликте.

Йенс Столтенберг старается тщательно подбирать слова. Генеральный секретарь НАТО, придерживающийся жестких моральных принципов, известен своей способностью говорить строго по существу. Поэтому, когда на этой неделе он предупредил, что у "испытывающего нагрузку" западного оборонного сектора возникла серьезная проблема, именно это он и имел в виду.

Российско-украинский конфликт длится почти год. В нем погибли десятки тысяч людей. По данным Кильского института (Kiel Institute), западные правительства оказали Киеву помощь на общую сумму более 110 миллиардов долларов, и 38 миллиардов Украина получила в виде оружия.

Но во многих столицах военные генералы уже сообщают министрам обороны о том, что им больше нечего давать Киеву. Склады и свалки пусты. Дания передала Украине все свои гаубицы "Цезарь" до единой. Эстония отправила столько 155-миллиметровых артиллерийских орудий, что больше у нее попросту не осталось.

На фоне сложившейся ситуации разговоры между министрами обороны стран Запада, которые встретились в штаб-квартире НАТО на этой неделе и которые соберутся на Мюнхенской конференции по безопасности в предстоящие выходные, сопровождаются хмурыми и встревоженными взглядами: сколько еще мы сможем сохранять текущий уровень поддержки Украины, и что еще мы можем ей передать?

Над ними нависает мрачная тень весеннего наступления России. <…>

"Грядущее вызывает тревогу", – признала Кайса Оллонгрен (Kajsa Ollongren), министр обороны Нидерландов.

По ее словам, на этой неделе ее коллег из других стран НАТО охватило ощущение безотлагательности проблем. "Наступает критический момент, судя по тому, какая обстановка складывается на Украине, и что, как мы ожидаем, произойдет в следующие несколько месяцев", – объяснила Оллонгрен.

"Кроме того, если подумать немного наперед, один из наиболее мрачных сценариев – что этот конфликт затянется надолго", – добавила она.

Когда президент Владимир Путин начал свою специальную военную операцию на Украине, Европа поначалу не могла этому поверить. Столицы, которые ранее утверждали, что у Путина нет таких планов, поспешили заявить, что Киев падет через несколько дней.

Однако на смену тем настроениям быстро пришло стремление объединиться и оказать поддержку Украине. Вооруженные силы западных стран, долгое время недополучавшие финансирования от правительств, которые не верили в перспективу войны на территории Европы, постарались отыскать все возможные ресурсы, и спустя несколько недель оружие потекло через польско-украинскую границу на восток (пока беженцы ехали в обратном направлении).

Но почти 12 месяцев изнурительных боевых действий оказали огромное давление на плохо подготовленный оборонный сектор Европы.

Европейские заводы едва в состоянии выпускать достаточное количество снарядов, чтобы удовлетворить недельные потребности Киева. Сроки ожидания некоторых боеприпасов увеличились более чем в два раза.

В восточных странах НАТО запасы советской техники, которой украинские военные умеют пользоваться, уже исчерпаны. Решения о поставках новых видов вооружений западного производства сопровождаются всеобщим ликованием, но за ними следуют недели и месяцы задержек, поскольку руководство вооруженных сил осознает, сколько ресурсов и времени им требуется на восстановление их собственного потенциала.

"У Украины дела идут плохо. Им не хватает всего, – сказала Джуди Демпси (Judy Dempsey), старший научный сотрудник Carnegie Europe. – Украине действительно нужны средства [чтобы дать отпор], но она их не получает".

"Европейцы полностью на стороне украинцев. Но этого недостаточно, – продолжила Демпси. – Никто не сомневается, что европейские государства готовы поддержать Украину. Сомнения вызывает их фактическая способность отправить ей достаточно средств и сделать это достаточно быстро".

По мнению многих чиновников, решение этой проблемы сводится к подписанию крупных долгосрочных контрактов с производителями оборонной продукции. Поначалу их продукция будет отправляться на украинский фронт, однако европейские правительства должны будут пообещать продолжить закупки, даже когда на Украине наступит мир. Этот вопрос станет одной из тем для обсуждения в Мюнхене.

На этой неделе министр обороны Эстонии обратился к своим коллегам с предложением, чтобы страны-доноры вместе подписали контракт на четыре миллиарда евро на закупку одного миллиона артиллерийских снарядов. Это позволит на практике проверить механизм совместных закупок, которые помогут убедить оборонных подрядчиков, что те могут смело инвестировать средства в новые мощности.

В среду, 15 февраля, семь европейских стран, включая Великобританию, Норвегию и Данию, объявили о совместном пакете прямых контрактов на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов между Украиной и западными производителями оборонной продукции на поставки материальных средств, включая артиллерийские боеприпасы и запчасти для танков.

Со своей стороны, НАТО в конце прошлого года поручила странам-членам провести внеплановые проверки своих запасов. Теперь альянс использует результаты проверок, чтобы работать с правительствами отдельных стран, убеждая их подписывать новые контракты.

"Мы не сидим сложа руки и не наблюдаем со стороны за тем, что происходит", – сказал на этой неделе Столтенберг. По его словам, на заводах вводятся дополнительные смены, а некоторые предприятия работают даже в выходные.

Но проблема заключается в том, что российская военная экономика работает уже как минимум год, а европейская только начинает набирать обороты.