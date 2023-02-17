В Роскосмосе заявили, что у РФ нет средств на схожие с зарубежными группировки спутников

В этом вопросе не обойтись без государственно-частного партнерства, отметил советник гендиректора госкорпорации Николай Севастьянов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия не сможет развить орбитальную группировку без государственно-частного партнерства (ГЧП), поскольку у государства нет средств в достаточном объеме. Об этом заявил советник гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов в четверг.

"Без ГЧП, мне кажется, мы сегодня не разовьем орбитальную группировку. У государства нет достаточных средств, чтобы иметь группировки, как за рубежом", - заявил Севастьянов.

По словам советника главы Роскосмоса, сейчас в мире 5,5 тыс. действующих космических аппаратов, причем 4 тыс. из них - негосударственные. Такое количество коммерческих аппаратов за рубежом, подчеркнул Севастьянов, связано с законодательной возможностью прийти в эту область частному капиталу.