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ТАСС

В Роскосмосе заявили, что у РФ нет средств на схожие с зарубежными группировки спутников

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Николай Севастьянов
Николай Севастьянов.
Источник изображения: © Пресс-служба РКК "Энергия"

В этом вопросе не обойтись без государственно-частного партнерства, отметил советник гендиректора госкорпорации Николай Севастьянов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия не сможет развить орбитальную группировку без государственно-частного партнерства (ГЧП), поскольку у государства нет средств в достаточном объеме. Об этом заявил советник гендиректора Роскосмоса Николай Севастьянов в четверг.

"Без ГЧП, мне кажется, мы сегодня не разовьем орбитальную группировку. У государства нет достаточных средств, чтобы иметь группировки, как за рубежом", - заявил Севастьянов.

По словам советника главы Роскосмоса, сейчас в мире 5,5 тыс. действующих космических аппаратов, причем 4 тыс. из них - негосударственные. Такое количество коммерческих аппаратов за рубежом, подчеркнул Севастьянов, связано с законодательной возможностью прийти в эту область частному капиталу. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Севастьянов Николай
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1 комментарий
№1
17.02.2023 13:27
Когда в доме заводятся тараканы, рачительный хозяин ищет способ уничтожить их гнездо, а не с тапком охотится за каждым....
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