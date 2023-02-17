Спецоперация России на Украине вскрыла серьезную проблему НАТО

Lidovky: в НАТО утверждают новые планы, но проблемы остаются старыми

Сегодня одной из самых больших трудностей НАТО являются истощающиеся запасы боеприпасов, пишет Lidovky. Российская спецоперация на Украине вскрыла и другие копившиеся годами системные проблемы альянса.

Роберт Схустер (Robert Schuster)

Защита от российской экспансии, терроризма и империалистических амбиций Китая, а кроме того, улучшение защиты критической инфраструктуры, включая морские кабели — вот основные пункты нового плана обороны на ближайшие годы. Вчера его одобрили министры обороны 30 стран-членов Североатлантического альянса.

Они собрались в Брюсселе в преддверии годовщины начала российской спецоперации на Украине. Министры выразили свою поддержку Украине и пообещали дальнейшие поставки вооружений и логистическую помощь. Однако именно российская спецоперация вскрыла некоторые проблемы, которые западному альянсу предстоит решить.

Дефицит боеприпасов

Одна из самых больших проблем — это истощающиеся запасы боеприпасов. "Их расход на Украине намного превышает производственные возможности Запада", — заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он напомнил, что военные действия на Донбассе уже давно превратились в "логистическое соревнование" за то, кому удастся быстрее поставить оружие, боеприпасы, топливо и другие материалы.

Сейчас западные государства расплачиваются за то, что из-за многолетних сокращений в оборонных бюджетах их оружейный арсенал сокращался уже в течение нескольких лет перед началом российской спецоперации на Украине.

То же можно сказать и о производственных мощностях, которые из-за вооруженного конфликта на Украине не справляются с возросшим спросом.

На практике это означает, что срок между заказом на снаряды большого калибра и их поставкой резко увеличился. Те заказы, которые поступают сейчас, во многих случаях можно выполнить только через два с половиной года. Некоторые государства-члены Североатлантического альянса уже признали, что боеприпасов у них осталось всего на несколько дней.

Поставки танков буксуют

Когда несколько недель назад колеблющаяся Германия согласилась на поставки танков "Леопард" Украине, это было воспринято как важная веха в помощи этой стране. Ведь ранее несколько стран, которые располагают этими танками, намекали, что как только Берлин даст добро, они тут же предоставят эту технику.

Но с тех пор мало что изменилось. Пока свои "Леопарды" выделили Германия и Польша, каждая по 14 единиц, а еще три танка обещала предоставить Португалия. Это позволит создать батальон из 31 танка.

Однако первоначально планировалось отправить Украине два танковых батальона. Один — из более старых машин, а другой — из более новых "Леопардов".

Кто заменит Столтенберга

Российская спецоперация на Украине перечеркнула дальнейшие профессиональные планы главы НАТО Йенса Столтенберга. После двух сроков во главе НАТО он собирался в сентябре прошлого года покинуть эту должность и возглавить норвежский центральный банк. Но из-за сложившейся геополитической ситуации он продлил свой мандат в Североатлантическом альянсе. Осенью текущего года 63-летний Йенс Столтенберг, который в прошлом занимал кресло норвежского премьер-министра, точно уйдет из руководство Североатлантического альянса.

Поэтому 30 странам-членам НАТО предстоит договориться о его преемнике. К тем, чьи кандидатуры рассматриваются, относится, например, бывший итальянский премьер-министр Марио Драги, который уже заслужил авторитет в качестве главы Европейского центрального банка. Среди других потенциальных кандидатов, как сообщают представители натовских кругов, — нынешний румынский президент Клаус Йоханнис, который стал бы первым главой Североатлантического альянса из Восточной Европы.

Спор вокруг двух процентов

В ответ на присоединение Россией Крыма в 2014 году страны-члены Североатлантического альянса договорились о том, что с 2024 года каждый год будут выделять два процента от своего ВВП на оборону. Однако на протяжении нескольких лет они спорили, как правильно интерпретировать это обязательство.

После начала российской спецоперации на Украине большинство из них резко изменили свой подход к обороне и объявили о росте расходов, и тем не менее их мнения по-прежнему расходятся. Особенно выделяется восточное крыло Североатлантического альянса, которое находится вблизи от России, и которое связано с ней общей историей. Страны Восточной Европы требуют, чтобы два процента на оборону были нижней границей. Другие государства, напротив, несмотря на обещания увеличить расходы, по-видимому, не приблизятся к двум процентам ВВП даже в 2024 году.

Турецкая блокада

Одним из главных своих успехов Североатлантический альянс считает то, что сумел сохранить единство среди 30 его членов, несмотря на разность их интересов в вооруженном конфликте на Украине. Однако сейчас консенсус под угрозой. Турция продолжает блокировать расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции.

Несмотря на разного рода уступки, включая снятие эмбарго на поставки оружия в Турцию, Анкара расценивает шаги, прежде всего, Швеции как недостаточно дружественные. Поэтому все чаще говорят о том, что процесс принятия двух скандинавских государств следует разделить. Несколько дней назад даже глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично допустил, что Финляндия может вступить в НАТО раньше своего соседа.