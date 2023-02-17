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Военное обозрение

Пентагон заявил, что «почти решил» проблему с двигателями вертолетов Chinook

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Источник изображения: topwar.ru

Армия США завершает процедуру замены негерметичной детали в двигателях вертолета CH-47 Chinook. Пентагон заявил, что «почти решил» проблему, которая привела к ряду возгораний силовых установок в данных винтокрылых машинах, пишет издание Defense News со ссылкой на заявление офицера по техническому обслуживанию авиационного отделения Армейского авиационного и ракетного командования США Патрика О'Нила.

Как заявил военнослужащих, армия рассчитывает отремонтировать все вертолеты Chinook, имеющие вышеупомянутый дефект, уже к концу февраля.

К слову, о дефекте. В материале говорится, что неисправность связана с уплотнительным кольцом на двигателе T55 для Chinook производства Boeing. Летом прошлого года было обнаружено, что во время планового технического обслуживания вертолетов, армейские ремонтники установили уплотнительные кольца, которые не соответствовали спецификациям и не были поставлены компанией Honeywell.

В статье говорится, что вышеупомянутая компания предоставляла запасные части для технического обслуживания двигателя T55 до февраля 2019 года. После этого армия взяла обслуживание силовой установки вертолетов Chinook на себя.

В итоге были установлены уплотнительные кольца, которые не являются дефектными, а просто не предназначены для данного агрегата.

Как пишет Defense News, в настоящее время Пентагон заключил контракт на закупку 200 подходящих уплотнительных колец из остатков на складе Honeywell и работает с компанией, а также ее единственным поставщиком CE Conover, над возможностью закупки дополнительных партий данной детали.

Единственной проблемой, со слов О'Нила, является то, что армия не знает, сколько двигателей получили «неправильную» деталь. Ведь уплотнительные кольца не имеют серийного номера и не отслеживаются по бортовым номерам. Следовательно, данную деталь теперь придется заменить на всех имеющихся вертолетах Chinook.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
Компании
Boeing
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