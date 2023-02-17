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ТАСС

Лукашенко считает, что диалог о мире нужно вести с военными Украины

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Белорусский лидер уточнил, что позиция украинских военных отличается от политиков и президента

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что диалог о мире нужно вести с военными Украины и не ставить условия России.

"Моя точка зрения, всегда есть с кем говорить о мире. Думаю, как бы странно это ни кажется, этот диалог нужно вести - я убежден в этом - с военными Украины. Военные Украины имеют несколько, мягко говоря, отличную точку зрения и позицию в отличие от политиков и президента Зеленского", - заявил Лукашенко в четверг на встрече с журналистами, сообщает агентство БелТА.

По его словам, Владимир Зеленский это прекрасно знает. "Грядущие, как многие уже говорят, перестановки в военном блоке как раз говорят об этом. Самые профессиональные военные больше всего убеждены, что войну нужно прекращать. <…> Придется договариваться с военными Украины. И никакие политики, а вы видите, какие там политики - со всего мира собрали говорящие головы, - отметил Лукашенко. - Говорить, знаете, - не дело делать. Говорить все умеют, а вот пойти повоевать на фронте или хотя бы туда съездить во время боя - они там не были. Арестовича, бедолагу, выкинули, а там все такие говорящие. Военные это понимают".

Лукашенко подчеркнул, что с Россией можно "договориться о невероятном". "Но надо делать шаги в этом направлении. И не ставить предварительные условия, перед тем как сесть за стол переговоров. Поставив предварительные условия типа "уходите с территории, которую вы захватили, - вроде бы справедливо, но в данном случае это говорит о том, что они не хотят садиться за стол переговоров", - отметил Лукашенко. Он повторил, что поэтому "ориентироваться надо на военных, если политики этого не понимают". "Но только как какая-то другая сила, я считаю, что это военные, сядет за стол переговоров, посмотрите, как запоют политики и руководство Украины", - подчеркнул Лукашенко. 

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Страны
Белоруссия
Россия
Украина
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