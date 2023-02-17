Замгенсека НАТО считает, что конфликт на Украине в предстоящие месяцы расширится

Мирча Джоанэ заявил, что украинская сторона готовит контрнаступление, для которого понадобится много боеприпасов и техники

БУХАРЕСТ, 16 февраля. /ТАСС/. Конфликт на Украине в предстоящие месяцы расширится и будет очень интенсивным. Такое мнение высказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в опубликованном в четверг интервью агентству Agerpres.

"Мы видим, что РФ уже начинает это наступление, которое мы предвидим, еще не очень массированное, но очевидным образом оно готовится, - сказал он. - И украинская сторона готовит контрнаступление, в этом нет секрета, но очевидно, что в этот период, в эти месяцы и после топкого сезона, когда условия будут лучше для масштабного столкновения, этот конфликт, как ожидается, расширится".

"Мы все понимаем, что предстоящий период будет очень интенсивным, будет потребляться очень много боеприпасов, и думаю, что параллельно с необходимостью мобилизовать как можно быстрее технику, в том числе тяжелую, типа тяжелых танков, которые нужны Украине, мы должны быть уверены, что имеются и боеприпасы, - подчеркнул Джоанэ. - <...> Мы должны работать и с промышленностью, чтобы производить больше, производить в достаточных количествах и для Украины, и для наших собственных потребностей".

Заместитель генсека НАТО сообщил, что после 2014 года Украина запросила альянс подготовить вооруженные силы "по логике НАТО". "Министр обороны Канады [Анита Ананд] cказала нам на сегодняшней встрече [встреча министров обороны НАТО в Брюсселе 14-15 февраля - прим. ТАСС], что с 2014 года Канада подготовила 35 тыс. украинских военных".

"Хочу приветствовать тот факт, что Франция и другие союзники вместе со страной-хозяйкой Румынией очень серьезно готовятся с целью создать условия, чтобы эта боевая группа [НАТО в Румынии] при необходимости была доведена до уровня бригады", - сказал Джоанэ. "Это будет проверено в ходе учений, которые мы проведем в Румынии этой весной", - отметил он. "До Вильнюса [саммита НАТО в литовской столице в июле 2023 года - прим. ТАСС] мы будем уверены, что весь восточный фланг будет подготовлен до уровня бригады, и увидим в последующий период все элементы, которые для этого нужны", - добавил заместитель генсека альянса.

Комментируя недавние инциденты с появившимися в воздушном пространстве США неопознанными объектами, Джоанэ сказал: "Мы работаем на уровне НАТО, и Верховное союзное командование осуществляет военное планирование для [создания] интегрированной противоракетной системы обороны на уровне НАТО для многих высот".