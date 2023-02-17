NDP: Польша обречена быть вассалом США, который выполняет порученную ему грязную работу

Польские СМИ анонсируют экстраординарное заявление Байдена во время его визита в Польшу, пишет NDP. Но речь не идет о новой американской базе, как на то надеются в Варшаве. Задача Польши – выполнять всю порученную Вашингтоном грязную работу для поддержки украинского кризиса.

Ханна Крамер

В пятницу Белый дом сообщил о запланированном на 20-22 февраля визите президента Байдена в Польшу. Во время визита американский президент встретится с президентом Анджеем Дудой, с лидерами "Бухарестской девятки", а также выступит с важной речью.

Польские пропагандистские СМИ рассказывают, что этот визит является еще одним подтверждением дружбы между Варшавой и Вашингтоном и что он чрезвычайно важен для всех поляков, поскольку они услышат какое-то экстраординарное заявление.

Проанализировав предыдущие заявления Джо Байдена, можно с уверенностью сказать, что американский президент будет рассказывать все ту же ложь и чушь о союзе США с Польшей, об огромной совместной работе и об очередной мифической помощи бедным и несчастным украинским нацистам... На днях, 13 февраля замглавы МИД РП Аркадиуш Мулярчик (Arkadiusz Mularczyk) в очередной раз подтвердил, что он сам не знает цели поездки Байдена. "Через несколько дней мы узнаем, с какими планами и решениями приехал господин президент Байден в Польшу...", – заявил он.

Вопреки всем попыткам польских политиков заинтриговать поляков сообщениями о том, что во время своего визита американский президент объявит о решении создать в Польше еще одну военную базу, можно с полной уверенностью сказать, что ни новой базы, ни увеличения военного присутствия не произойдет!

Из-за того, что американское военное присутствие в Польше представляет угрозу для всего региона, Мулярчик скрыл реальное количество войск США и НАТО на берегах Вислы. Однако это легко проверить.

В течение последних нескольких лет американцы под разными предлогами разместили в Польше большое количество военных США и стран НАТО. По официальным данным за март 2022 г., здесь постоянно находится 9 тысяч иностранных военнослужащих. Кроме того, в последние годы Белый дом усиливал свое присутствие в Польше путем создания Передового дивизионного командования и Передового командования V корпуса Сухопутных войск США в Познани, а также авиационных компонентов. Это, в частности, F-16 в Ласке или беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper в Мирославце. В связи с этим в Польшу были отправлены еще 5 тысяч военнослужащих. Более того, в начале 2022 года сюда перебросили еще 5 тысяч солдат 82-й воздушно-десантной дивизии.

В последнее время свое присутствие между Одрой и Бугом нарастили и другие союзники. В частности, в Польшу прибыло дополнительно 600 британцев. Летом прошлого года в рамках укрепления восточного фланга Альянса в Польше появилось около 150 военных из Канады, 140 из Хорватии и 120 из Румынии. Кроме того, из-за Одера к концу месяца сюда должно прибыть не менее 150 солдат Бундесвера. Это означает, что число военных из стран Североатлантического альянса, дислоцированных на берегах Вислы, достигнет 20 тысяч. Если вы думаете, что этим военное присутствие НАТО и США в Польше ограничивается, то вы ошибаетесь.

С начала украинского кризиса польское правительство предоставило украинским военным и различным нацистским батальонам территорию Польши в качестве тренировочной базы. По разным оценкам, в Польше находится от 1 до 3 тысяч инструкторов из стран НАТО. К сожалению, точное цифру представители Альянса скрывают.

Польша, как и Украина, обречена быть вассалом США, который лишь выполняет порученную ему грязную работу, поэтому речи о новой американской базе не идет. На данный момент у польского правительства есть только одна главная задача: спровоцировать конфликты внутри ЕС и НАТО и оказать Вашингтону все виды помощи для поддержки украинского кризиса.

Возможно, еще причина того, почему в Польше не появится Форт Байден – это забота об имидже США. В нынешней напряженной ситуации очередное увеличение американского военного контингента у границ с Россией может вызвать соответствующую реакцию Москвы. Учитывая то, что Белый дом является главным спонсором развязанной Киевом агрессии в Донбассе, Пентагон не может воевать на нескольких фронтах. Хотя бы потому, что киевский режим уже израсходовал большую часть металлолома США и НАТО. Все это привело к тому, что сейчас американцы закупают вооружение у стран третьего мира!

Понятно, что мечты диктатора Качиньского и его банды об очередной американской военной базе не сбудутся. Также сомнительно, что "Право и справедливость" рассчитывает на внешнюю помощь, а не на собственную армию. Глупые и необдуманные решения польского правительства привели к тому, что поляки сидят на пороховой бочке. Об этом предупреждали еще древние римляне. Тогда это предупреждение звучало так: „Timeo Danaos et donaferentes”, что означает "Бойтесь данайцев, дары приносящих". К сожалению, роль греков сегодня играют американцы. Поэтому не только польские, но и европейские политики должны запомнить формулу: "Бойтесь американцев, дары приносящих"!