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ВМС Чили модернизируют систему навигации двух НАПЛ класса "Скорпен"

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ДЭПЛ Thomson (SS 20) ВМС Чили
ДЭПЛ Thomson (SS 20) ВМС Чили.
Источник изображения: фото shipspotting.com

ЦАМТО, 16 февраля. Канадская коммерческая корпорация (CCC) объявила о подписании контракта с ВМС Чили на поставку тактической системы подводной навигации TDNS (Tactical Dived Navigation System) компании OSI Maritime Systems (OSI) для модернизации двух НАПЛ класса "Скорпен".

Как сообщается в пресс-релизе CCC от 15 февраля, данный контракт является вторым межправительственным соглашением между канадской корпорацией и ВМС Чили на поставку современных систем для подводных лодок, предлагаемых OSI. Первый контракт, подписанный в 2020 году, предусматривал модернизацию навигационных систем двух подводных лодок класса "Томпсон".

По заявлению компании, решения OSI Maritime Systems применяются во флотах 24 стран, в том числе на подводных лодках ВМС Швеции, Великобритании, Австралии, Канады, Нидерландов, Индонезии, ЮАР и Бразилии.

Напомним, что ВМС Чили планировали приступить к процедуре приобретения двух новых дизель-электрических подводных лодок еще в 2017 году с выпуском соответствующего запроса об информации. Целью программы являлась замена устаревших подлодок, принятых на вооружение в 1980-ые гг.

В настоящее время на вооружении ВМС Чили состоят две принятые на вооружение в 1983 и 1984 гг. 1350-тонные НАПЛ класса "Тип-209/1400L", SS-20 "Томпсон" и SS-21 "Симпсон", а также две 1900-тонных НАПЛ класса "Скорпен", SS-22 "Каррьера" и SS-23 "ОґХиггинс", поставленные в 2005 и 2006 гг.

В 2016 году командование ВМС Чили представило Министерству обороны отчет о статусе подводных сил и перспективах его развития. В документе было указано, что две подлодки класса "Тип-209/1400L" подлежат замене к 2025 году. Это означает, что заказ на поставку новых субмарин должен быть размещен в период между 2019 и 2020 гг.

Планировалось, что командование ВМС разработает тактико-технические требования к НАПЛ с целью выпустить запрос об информации во второй половине 2017 года. Запрос о предложениях планировалось опубликовать в 2018 году, победителя планировалось выбрать в 2019 году и заключить контракт – в 2019 или 2020 году. Однако по разным причинам проект не реализуется.

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