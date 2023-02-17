США создают средства для выведения российских спутников из строя

В академии Можайского заявили о средствах США для выведения из строя российских спутников

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. США создают малые боевые космические средства, способные выводить из строя российские спутники, их запуск можно спрятать в ходе выведения в космос аппаратов OneWeb или Starlink, сообщил в четверг начальник Военно-космической академии им. Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук.

"На современном этапе ими разрабатываются, и некоторые образцы разработаны, проходят испытания, так называемые малые боевые космические средства. Они способны осуществить скрытый маневр, сближение с нашим космическим аппаратом и его выведение из строя, в любых условиях обстановки, в любой период", - сказал Нестечук на круглом столе в Совете Федерации, посвященном 40-летию программы США "Стратегическая оборонная инициатива".

Он уточнил, что малые боевые космические средства США могут выводится на орбиту в составе многоспутниковых низкоорбитальных систем связи типа OneWeb или Starlink. Кроме того, добавил генерал, в качестве носителя малых боевых космических систем сегодня активно используется многоразовый воздушно-космический аппарат типа X-37B.

"Это в свою очередь формирует угрозу космического нападения на критически важные космические аппараты нашей страны. Что значит вывести из строя космический аппарат, который обеспечивает связь, телекоммуникации? Это значит потерять управление, прежде всего, стратегическими ядерными силами, чего допустить нельзя", - подчеркнул начальник академии.