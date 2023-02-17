Россия представит на IDEX-2023 ЗРС С-400 "Триумф" и "Антей-4000"

В Рособоронэкспорте отметили, что партнерам будет презентован широкий спектр зенитных ракетных систем и комплексов различных дальности и назначения

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия представит зенитные ракетные системы (ЗРС) дальнего действия С-400 "Триумф" и "Антей-4000", а также системы средней дальности С-350Е "Витязь", "Викинг" в сегменте ПВО международной выставки вооружений и военной техники IDEX-2023, которая пройдет в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Об этом сообщили в четверг в компании "Рособоронэкспорт".

"На выставке партнерам будет презентован широкий спектр зенитных ракетных систем и комплексов различных дальности и назначения. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в Абу-Даби представит ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф", "Антей-4000", ЗРС средней дальности С-350Е "Витязь", "Викинг" и ЗРК малой дальности "Тор" различных модификаций", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Кроме того, входящий в госкорпорацию "Ростех" холдинг "Высокоточные комплексы" покажет ЗРПК "Панцирь-С1М" и ПЗРК "Верба", сообщили в "Рособоронэкспорте".

В свою очередь в концерне ВКО "Алмаз-Антей" рассказали, что посетители выставки смогут ознакомиться с материалами о ЗПРК "Тунгуска-М1", ЗСУ-23-4 "Шилка-М4". Там также добавили, что будет представлена информация о противовоздушных средствах морского базирования: ЗРК "Риф-М", "Ресурс", "Штиль-1".