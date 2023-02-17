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В Британии напомнили Западу о жестких предупреждениях России

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Флаги стран-членов НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Флаги стран-членов НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Экс-посол Британии Брентон: обещание Запада принять Украину в НАТО привело к конфликту

Политика Запада повлияла на начало конфликта на Украине – такое мнение высказывает бывший посол Великобритании в России Тони Брентон в опубликованном FT письме. Он напоминает, что обещание включить Украину в НАТО – "самый верный способ разозлить Русского Медведя".

Сэр Тони Брентон (Tony Brenton), бывший посол Великобритании в России

Гидеон Рахман в своей статье от 14 февраля "Запад не виноват в конфликте на Украине" значительно преуменьшил степень нашей ответственности. На протяжении трех десятилетий знатоки России предостерегали от расширения НАТО и особенно призывали не включать в альянс Украину — это самый верный способ разозлить Русского Медведя. Еще в 1990 году ряд высших западных лидеров потрудились заверить тогдашний СССР, что после присоединения Восточной Германии НАТО не расширится "ни на дюйм" — как оказалось впоследствии, совершенно ложно. Билл Клинтон тщательно разрабатывал программу "Партнерство ради мира" как явный способ отсрочить это расширение, но затем ее свернул. Джордж Кеннан, пожалуй, самый проницательный из исследователей России, охарактеризовал расширение НАТО как "самую роковую ошибку американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны".

После революции на Майдане 2014 года и начала боевых действий в Донбассе Генри Киссинджер единственным возможным решением назвал нейтралитет Украины. В 2008 году тогдашний посол США в Москве Билл Бёрнс сообщил Вашингтону, что вступление Украины в НАТО для российской элиты — "ярчайшая из всех красных линий". Мы проигнорировали все эти предупреждения и двинулись вперед. Рахман, конечно, прав: виновата рука, нажавшая на курок. Но мы явно помогли создать условия для этого преступления.

Кембридж, Великобритания

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