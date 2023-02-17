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Военное обозрение

Армения подготовила и передала Азербайджану новый проект мирного соглашения

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Источник изображения: topwar.ru

Армения и Азербайджан все никак не подпишут мирный договор между странами, окончательного варианта соглашения, по-видимому, ожидать еще долго. Пока идет согласование отдельных положений проекта договора, который устроил бы обе стороны.

На этот раз Ереван завершил работу над очередным этапом проекта документа и передал свои предложения Баку. Если азербайджанскую сторону устроят предложенные Арменией пункты будущего договора, то стороны перейдут к следующему этапу обсуждений. Как заявил на заседании правительства страны армянский премьер Никол Пашинян, проект также передан и в ОБСЕ.

По словам премьера, Армения хочет получить договор, который исключал бы любой сценарий нарушения долгосрочного мира. Для этого в документ должна быть внесена система сдержек и противовесов, которая и будет гарантировать мирное сосуществование двух соседних стран. Однако, судя по тому, сколько времени этот договор не может быть подписан, стороны до сих пор не могут договориться даже по основным положениям.

Вновь повторяю, что нужен такой договор, который станет гарантом долгосрочного и стабильного мира. Подтверждаю лично мою готовность и готовность правительства подписать именно такой договор. Я готов взять на себя такую ответственность

- заявил Пашинян.

В Азербайджане подтвердили получение документов от Армении, но никаких комментариев по данному факту пока не прозвучало. Об этом сообщает азербайджанская пресса. Между тем в зоне Карабаха уже третий месяц продолжаются протесты "азербайджанских экоактивистов", требующих от Армении прекратить некую "незаконную деятельность". Армян обвиняют в добыче полезных ископаемых "на азербайджанской земле" и в "загрязнении экологии". Имеются претензии и к российским миротворцам, но машины ВС РФ пропускаются беспрепятственно. Ясно и понятно, что все это поддерживается спецслужбами Азербайджана и Турции. Баку кровь из носу необходимо вернуть земли Карабаха под свою власть, т.е. доделать то, что не получилось во время последней войны.

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