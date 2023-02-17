Лукашенко заявил, что Украина сама спровоцировала Россию на проведение СВО

Белорусский лидер напомнил о заявлениях западных политиков, что минские соглашения были использованы как возможность подготовить украинскую армию

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина сама спровоцировала специальную военную операцию, которую проводит Россия.

"Вы говорите "вторжение". А я считаю, что не вторжение. Это не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию, - сказал Лукашенко в четверг на встрече с журналистами, сообщает агентство БелТА. - Надо было тогда договориться с Россией о том, чтобы не было этой войны". Он напомнил о заявлениях западных политиков, что минские соглашения были использованы как возможность подготовить украинскую армию. "Все было нацелено, начиная в том числе с минских соглашений, чтобы развязать войну. Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, русских людей", - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что еще до начала Россией специальной военной операции по территории Белоруссии со стороны Украины готовился ракетный удар. "Это были преднамеренные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это надо было. Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут - утром перед началом специальной военной операции", - сказал он.

Также Лукашенко указал на то, что еще с 2020 года Украина фактически первой ввела санкции в отношении Белоруссии, еще даже до западных стран. "Не США, не англосаксы, не Западная Европа. А, к сожалению, наша родная Украина. Небо закрыла, провокации начали совершать, готовили боевиков", - сказал глава государства. Лукашенко также напомнил о действиях украинских властей в Донбассе и историю с сожжением людей в Одессе.

По его словам, Украина была лишь поводом для развязывания войны, к которой толкал Запад, более того, есть интерес к расчленению Украины. "Вы Россию обвиняете. О, это вы хотите руками поляков расчленить Украину", - сказал он. Глава государства призвал к мирным переговорам. "Хотите мира в Украине - давайте с завтрашнего дня начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять. Но вы же этого не хотите [Запад]. Вы сегодня виновники эскалации. Сегодня гибнут люди. Давайте это остановим. Все сейчас для этого есть", - сказал Лукашенко. Он отметил, что американцы не хотят этого, "и наклонили Европу, поставили ее в позу и делают с ней все, что хотят".