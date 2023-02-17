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Военное обозрение

The Times: Британия рискует уступить Франции звание ведущей военной державы НАТО в Европе

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Источник изображения: topwar.ru

Франция и Великобритания сотни лет боролись за ведущую роль в Европе и осадок от этой борьбы остается и сегодня.

Как пишет британская газета The Times, вскоре французская армия может оказаться сильнейшей на европейском континенте, отодвинув британскую армию на второе место.

Британия рискует уступить Франции звание ведущей военной державы НАТО в Европе

— отмечает издание, ссылаясь на данные Международного института стратегических исследований.

Газета пишет, что это может произойти, несмотря на то, что Великобритания расходует на оборону значительно больше, чем Франция. По данным Times, британский оборонный бюджет прошлого года превышал расходы французов на оборону на огромную сумму в 13 миллиардов фунтов стерлингов.

Однако, отмечает британская газета, вооружённые силы Франции все же имеют ряд преимуществ – у них больше военнослужащих (примерно 200 000 против британских 150 000), фрегатов, самолетов и Франция может запускать ядерные ракеты и с подлодок, и с самолётов. При этом Франция уступает Великобритании в количестве танков и авианосцев, пишет Times. Для справки - у Франции 1 авианосец, а у Великобритании их 2, правда с одним из них никак не решаются технические проблемы.

Великобритания и Франция – это двее европейские члены НАТО, обладающие ядерным оружием. Напомним, что Франция является членом НАТО с 1949 года, а в 1966 году страна вышла из военной структуры альянса и вернулась в неё только в 2009 году.

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Страны
Великобритания
Франция
Проекты
NATO
Авианосец
Ядерный щит
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