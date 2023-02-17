Войти
РИА Новости

Россия предложила странам Ближнего Востока совместно создавать вооружения

492
0
0
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate
Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

Россия предложила странам Ближнего Востока совместно создавать истребитель Checkmate

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия предлагает странам Ближнего Востока совместно создавать вооружения, в том числе участвовать в проекте легкого истребителя пятого поколения Checkmate, заявил в четверг гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Данное заявление глава РОЭ сделал в преддверии международной выставки вооружений IDEX-2023, которая состоится в период с 20 по 24 феврале в столице ОАЭ Абу-Даби.

"Сегодня мы активно прорабатываем предложения по наиболее актуальным для ближневосточных государств формам партнерства, в первую очередь связанных с трансфером технологий, совместными разработками и применением офсетных программ. Рособоронэкспорт рассматривает варианты совместного создания современной высокотехнологичной продукции, в том числе истребителя пятого поколения на основе легкого тактического самолета Checkmate", - сказал Михеев.

Гендиректор Рособоронэкспорта добавил, что к другим перспективным направлениям военно-технического сотрудничества со странами региона относятся проекты по совместной разработке и производству средств ПВО, техники для военно-морского флота, вооружения для сухопутных войск.

Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха"). Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow.

Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Checkmate
Компании
ОАК
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Похожие новости
29.12.2021
Главные достижения оборонно-промышленного комплекса России в 2021 году
15.11.2021
Бизнес-джет Aurus и Checkmate: РФ представит новинки авиастроения на авиасалоне в Дубае
15.11.2021
РФ представляет на Dubai Airshow-2021 рекордное число военных и гражданских новинок авиапрома
10.11.2021
Прототип российского истребителя Checkmate установили в павильоне авиасалона Dubai Airshow
10.11.2021
Прототип российского истребителя Checkmate доставили в ОАЭ для участия в авиашоу
03.11.2021
Источник: российский истребитель Checkmate представят на Dubai Airshow 2021
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 14:17
  • 44872
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.02 13:27
  • 1
В Роскосмосе заявили, что у РФ нет средств на схожие с зарубежными группировки спутников
  • 17.02 09:53
  • 4
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 17.02 04:00
  • 2
Рособоронэкспорт предложит новые совместные проекты на выставке IDEX 2023
  • 17.02 03:59
  • 1
"Рособоронэкспорт" на выставке IDEX в ОАЭ впервые за рубежом представит винтовку ORSIS
  • 16.02 19:47
  • 1
В Минобороны ответили депутату на вопрос об отмене указа о мобилизации
  • 16.02 19:30
  • 154
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 16.02 15:38
  • 3
В России предложили внедрить систему цифрового Госплана: это поможет в достижении технологического суверенитета
  • 16.02 15:13
  • 0
Оказывается, что киевский режим опаснее всего для самих же украинцев
  • 16.02 14:10
  • 1
Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники
  • 16.02 14:10
  • 1
"Даст фору аналогам из США". За каким советским оружием охотятся в НАТО
  • 16.02 10:14
  • 6
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 16.02 01:49
  • 12
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?