ЦАМТО, 16 февраля. Эстония готовится начать производство боеприпасов для Украины, которая расходует их в большом количестве.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил канцлер Министерства обороны Кусти Сальм.

По его словам, у некоторых стран-союзников истощаются запасы боеприпасов. Украинцы расходуют за неделю столько боеприпасов, сколько западные союзники – США и страны Европы – могут произвести за месяц, поэтому нужно резко увеличивать их производство, и Эстония готовится к этому.

"Мы создали для этого правовую среду. Есть компании и инвесторы, которые проявляют к этому интерес. Производство снарядов в Эстонии не будет запущено в ближайшие месяцы, но оно может начаться в течение следующего года", – сказал К.Сальм порталу государственного телерадиовещания ERR.

К.Сальм отметил, что "если в настоящее время западные союзники в состоянии производить ежегодно от 200 до 300 тыс. снарядов (очевидно калибра 155 мм – прим. ЦАМТО), то нужно выйти на уровень более 700 тыс. снарядов в год. Это позволило бы направить на Украину достаточное количество боеприпасов, и если темпы расхода снарядов начнут снижаться, то европейские страны смогут снова заполнить свои склады".