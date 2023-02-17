Украинский госконцерн начал производство 120-мм мин совместно с одной из стран НАТО

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Страны НАТО открыто признаются, что из-за беспрецедентных объемов поставок вооружений на Украину их собственные арсеналы близки к критической отметке наполняемости. При этом предприятия западного ВПК оказались не готовы к быстрому увеличению производства боеприпасов даже для удовлетворения текущих расходов ВСУ на поле боя. Украинские военные сообщают, что испытывают нехватку снарядов как советского, так и натовского калибра.

В связи с этим, западные военные инструкторы вынуждены даже пересмотреть программу обучения украинских военнослужащих на своих полигонах. Теперь бойцам ВСУ рекомендуется больше применять тактику маневрирования, а дефицитные снаряды постараться расходовать меньше.

Решить проблему с боеприпасами самостоятельно пытаются и киевские власти. Представитель государственного концерна «Укроборонпром» Наталья Сад сообщила на пресс-конференции, что предприятие наладило производство 120-мм мин совместно с одной из стран НАТО. По ее словам, снаряды создаются согласно всем современным стандартам. Производственные мощности находятся в разных местах, часть из них расположена в одной из европейских стран, входящей в Североатлантический альянс. В каком именно, Сад не уточнила.

Мы долгое время достигали договоренностей, разрабатывали план графиков реализации этих договоренностей, и наконец можем показать, как выглядит эта кооперация на практике

— сообщила представитель госконцерна, добавив, что появление этой мины является первым продуктом совместной кооперации со страной Североатлантического союза.

По словам Сад, мины калибром 120 мм являются сейчас самым нужным средством поражения. Дальность полета снаряда составляет до восьми километров, площадь поражения живой силы достигается в радиусе 25-60 метров, а разлет осколков происходит на расстояние четверти километра. При этом снаряд способен уничтожить легкобронированную технику и инженерные сооружения, сообщила представитель «Укроборонпрома».

Ранее украинский оборонный концерн сообщал, что наладил выпуск 82-мм минометных выстрелов на одном из европейских предприятий. Отмечается, что если эти снаряды производятся сотрудниками «Укроборонпрома», то 120-мм мина — это первый продукт полной кооперации с западными союзниками.