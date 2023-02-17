Россия проведет презентацию эшелонированной системы нестратегической ПРО в Абу-Даби

Как сообщили в "Рособоронэкспорте", также ожидается активное обсуждение проектов по индустриальному партнерству с ведущими производителями оборонной продукции региона

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия планирует на Международной выставке военной техники и вооружений IDEX-2023 в Абу-Даби провести презентацию эшелонированной системы нестратегической противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщили в четверг в компании "Рособоронэкспорт" (РОЭ).

"22 февраля в 11 часов планируется презентация "Современное стрелковое оружие российского производства", а в 13 часов - "Эшелонированная система нестратегической противоракетной обороны", - отметили в компании.

Также в рамках деловой программы РОЭ планирует провести встречи и переговоры с представителями вооруженных сил и других силовых ведомств Объединенных Арабских Эмиратов и стран Ближнего Востока. "Кроме того, ожидается активное обсуждение проектов по индустриальному партнерству с ведущими производителями оборонной продукции региона", - добавили там.

Международная выставка военной техники и вооружений IDEX-2023 пройдет 20-24 февраля в Абу-Даби. Мероприятие проводится ежегодно. Россия традиционно принимает участие в выставке. На выставке будет представлена продукция входящих в Ростех холдингов "Высокоточные комплексы", "Швабе", "Вертолеты России", "Росэлектроника", а также концернов "Калашников" и "Уралвагонзавод".