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ТАСС

Россия проведет презентацию эшелонированной системы нестратегической ПРО в Абу-Даби

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Макет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" на стенде "Рособоронэкспорта" выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Макет зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" на стенде "Рособоронэкспорта" выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Как сообщили в "Рособоронэкспорте", также ожидается активное обсуждение проектов по индустриальному партнерству с ведущими производителями оборонной продукции региона

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия планирует на Международной выставке военной техники и вооружений IDEX-2023 в Абу-Даби провести презентацию эшелонированной системы нестратегической противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщили в четверг в компании "Рособоронэкспорт" (РОЭ).

"22 февраля в 11 часов планируется презентация "Современное стрелковое оружие российского производства", а в 13 часов - "Эшелонированная система нестратегической противоракетной обороны", - отметили в компании.

Также в рамках деловой программы РОЭ планирует провести встречи и переговоры с представителями вооруженных сил и других силовых ведомств Объединенных Арабских Эмиратов и стран Ближнего Востока. "Кроме того, ожидается активное обсуждение проектов по индустриальному партнерству с ведущими производителями оборонной продукции региона", - добавили там.

Международная выставка военной техники и вооружений IDEX-2023 пройдет 20-24 февраля в Абу-Даби. Мероприятие проводится ежегодно. Россия традиционно принимает участие в выставке. На выставке будет представлена продукция входящих в Ростех холдингов "Высокоточные комплексы", "Швабе", "Вертолеты России", "Росэлектроника", а также концернов "Калашников" и "Уралвагонзавод". 

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