"Алмаз-Антей" покажет на IDEX средства противодействия БЛА и РЛС разведки для вертолетов

В компании отметили, что переносные РЛС для ведения разведки наземных целей вызывают традиционно большой интерес

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский концерн ВКО "Алмаз-Антей" на международной выставке вооружений IDEX-2023 продемонстрируют комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БЛА), радиолокационные станции (РЛС) наземной разведки "Фара-ВР" и "Аистенок", а также вертолетные комплексы разведки целей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе концерна.

"Специалисты концерна в рамках мероприятия продемонстрируют радиолокационные станции наземной разведки "Фара-ВР", "Кредо-1Е", 1Л277, "Аистенок" и РЛС охраны объектов "Сова". Также концерн представит модели радиотехнического комплекса вертолетного базирования Э-801Е для обнаружения воздушных и надводных объектов и вертолетного комплекса радиолокационной разведки наземных целей 1К130Е", - сообщили там, отметив, что переносные РЛС для ведения разведки наземных целей вызывают традиционно большой интерес.

Концерн также представит в Абу-Даби модель автоматизированной трехкоординатной маловысотной РЛС "Подлет-Е", которая обладает высокой помехозащищенностью и способна работать в различных режимах обзора пространства.

Кроме того, на стенде компании можно будет ознакомиться с моделью радиолокационно-оптического комплекса ROSC-1, предназначенного для противодействия БЛА, а также с информацией об универсальном мишенно-тренировочном комплексе "Адъютант" и автономном тренажере 9Ф678М.

Посетителям ежегодного форума, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 20 по 24 февраля, будет представлена продукция холдингов "Высокоточные комплексы", "Швабе", "Вертолеты России", Росэлектроника, а также концернов "Калашников" и "Уралвагонзавод".