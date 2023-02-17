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ТАСС

Россия представит РЛС наблюдения за космическими объектами "Сула" на выставке в Абу-Даби

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РЛС "Сула"
РЛС "Сула".
Источник изображения: © Пресс-служба концерна "Алмаз-Антей"

В "Рособоронэкспорте" также сообщили, что также будут представлены РЛС средних и больших высот "Гамма-ДЕ", маловысотная РЛС "Каста-2Е2 и РЛС П-18-2 "Прима"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Радиолокационные станции (РЛС) различного назначения, среди которых РЛС наблюдения за космическими объектами "Сула", будут представлены на Международной выставке военной техники и вооружений IDEX-2023 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщили в четверг в компании "Рособоронэкспорт".

"На IDEX-2023 выставляются радиолокационные станции различного назначения, среди которых уникальные разработки российских конструкторов: РЛС наблюдения за космическими объектами "Сула", РЛС средних и больших высот "Гамма-ДЕ", маловысотная РЛС "Каста-2Е2", - отметили в компании.

В свою очередь в концерне ВКО "Алмаз-Антей" уточнили, что "Сула" будет занимать особое место в экспозиции. Станция позволяет отслеживать космический мусор и другие объекты на орбите на дальности до 6 тыс. км. "Особенность "Сулы" заключается в компактных размерах антенного полотна и секционно-модульном принципе архитектуры, что позволяет в сжатые сроки развернуть РЛС на местности и перемещать железнодорожным транспортом. Станция управляется из командно-вычислительного пункта, выполненного в быстровозводимом модуле", - пояснили в концерне.

Также посетителям выставки будет представлена РЛС П-18-2 "Прима", которая способна эффективно обнаруживать современные и перспективные малозаметные цели, в том числе авиатехнику, произведенную с применением технологий Stealth.

Международная выставка военной техники и вооружений IDEX-2023 пройдет 20-24 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Мероприятие проводится ежегодно, Россия традиционно принимает участие в выставке. На ней будет представлена продукция входящих в Ростех холдингов "Высокоточные комплексы", "Швабе", "Вертолеты России", "Росэлектроника", а также концернов "Калашников" и "Уралвагонзавод". 

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Гамма-ДЕ
Каста-2
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