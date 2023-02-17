Войти
ТАСС

Bloomberg: Украина использует больше снарядов, чем может получить от Запада

368
0
0
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Ежедневно тратится в среднем до 30 тыс. снарядов или почти 1 млн в месяц, говорится в сообщении агентства

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют большее количество снарядов, чем могут произвести или получить от западных стран. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, украинские военнослужащие используют ежедневно в среднем до 30 тыс. снарядов или почти 1 млн в месяц. "Это [истощение запасов оружия] становится проблемой [для Украины]", - сказал старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украина использует боеприпасы "во много раз быстрее", чем западные страны могут их производить.

Ранее газета Politico информировала, что США намерены сфокусироваться на обучении украинских военнослужащих, чтобы изменить тактику ведения боевых действий ВСУ и этим сократить расход Киевом артиллерийских боеприпасов. Западные страны ищут способы увеличить производство снарядов и продолжают обучение украинских солдат. Так, около 10 тыс. украинцев прошли обучение в Великобритании, 1,2 тыс. - в Германии. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
17.06.2019
У границ Беларуси и России незаметно насобиралось солдат и техники на три дивизии НАТО
11.06.2019
Демонстрация силы: зачем НАТО учения в Балтике
02.08.2016
Россия, Украина, ГП "Антонов", компания "Волга-Днепр" и проект НАТО SALIS - что может быть общего?
29.06.2016
Вы сказали "окружение России"? (Solidarite & Progres, Франция)
27.06.2016
Профессор Оборонного университета Японии Масамори Сасэ: НАТО нельзя ослаблять бдительность в отношении России
20.06.2016
"Когда Россия изменится, мы скажем НАТО "гуд бай"
17.06.2016
Российские новые танки, смертоносные истребители-стелс (и не только) против НАТО — кто победит?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 14:17
  • 44872
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.02 13:27
  • 1
В Роскосмосе заявили, что у РФ нет средств на схожие с зарубежными группировки спутников
  • 17.02 09:53
  • 4
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 17.02 04:00
  • 2
Рособоронэкспорт предложит новые совместные проекты на выставке IDEX 2023
  • 17.02 03:59
  • 1
"Рособоронэкспорт" на выставке IDEX в ОАЭ впервые за рубежом представит винтовку ORSIS
  • 16.02 19:47
  • 1
В Минобороны ответили депутату на вопрос об отмене указа о мобилизации
  • 16.02 19:30
  • 154
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 16.02 15:38
  • 3
В России предложили внедрить систему цифрового Госплана: это поможет в достижении технологического суверенитета
  • 16.02 15:13
  • 0
Оказывается, что киевский режим опаснее всего для самих же украинцев
  • 16.02 14:10
  • 1
Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники
  • 16.02 14:10
  • 1
"Даст фору аналогам из США". За каким советским оружием охотятся в НАТО
  • 16.02 10:14
  • 6
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 16.02 01:49
  • 12
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?