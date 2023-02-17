Bloomberg: Украина использует больше снарядов, чем может получить от Запада

Ежедневно тратится в среднем до 30 тыс. снарядов или почти 1 млн в месяц, говорится в сообщении агентства

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют большее количество снарядов, чем могут произвести или получить от западных стран. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, украинские военнослужащие используют ежедневно в среднем до 30 тыс. снарядов или почти 1 млн в месяц. "Это [истощение запасов оружия] становится проблемой [для Украины]", - сказал старший советник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украина использует боеприпасы "во много раз быстрее", чем западные страны могут их производить.

Ранее газета Politico информировала, что США намерены сфокусироваться на обучении украинских военнослужащих, чтобы изменить тактику ведения боевых действий ВСУ и этим сократить расход Киевом артиллерийских боеприпасов. Западные страны ищут способы увеличить производство снарядов и продолжают обучение украинских солдат. Так, около 10 тыс. украинцев прошли обучение в Великобритании, 1,2 тыс. - в Германии.