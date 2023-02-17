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РИА Новости

На ТОФ впервые прошла ночная дозаправка противолодочных самолетов Ту-142МЗ

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Дальний противолодочный самолет Ту-142 МЗ
Дальний противолодочный самолет Ту-142 МЗ.
Источник изображения: © РИА Новости

На Тихоокеанском флоте впервые прошла ночная дозаправка противолодочных самолетов Ту-142МЗ

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. На Тихоокеанском флоте впервые проведена ночная дозаправка дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

"На Камчатке экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота провели практическую тренировку по дозаправке топливом в воздухе от самолёта-топливозаправщика Ил-78М ВКС России. Тренировочные полёты экипажей проводились как в дневное, так и в ночное время суток, причём ночная дозаправка в воздухе самолётов Ту-142МЗ на Тихоокеанском флоте была проведена впервые", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что два самолёта Ту-142МЗ совершили в общем более 20 стыковок с самолётом-заправщиком.

Подобные полёты являются одним из самых сложных видов лётной подготовки и выполняются на высоте 4-5 тысяч метров при скорости самолётов 500-600 километров в час.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Ту-142
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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