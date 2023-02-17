Войти
РИА Новости

"Панцирь", Mamba, Су-57. К чему может привести использование ИИ военными?

420
0
0
ИИ-процессор. Архивное фото
ИИ-процессор. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Как используется искусственный интеллект в системах ПВО, авиации и танковых войсках, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. В эфире радио Sputnik он прокомментировал слова Илона Маска, назвавшего ИИ главной угрозой человечеству.

Скорость баллистической ракеты такова, что человек не в состоянии вовремя принять решение и привести в действие систему, предназначенную для ее перехвата, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

"Системы противоракетной обороны все основаны на искусственном интеллекте (ИИ), потому что скорость баллистической ракеты гигантская, и скорость противоракеты тоже гигантская. Мы только начали думать, а ракета уже улетела. Поэтому только ИИ может принять соответствующее решение. И наши, и французские, и американские зенитно-ракетные комплексы строятся с этим расчетом. Тот же ЗРПК "Панцирь" – там оператор ничего не успевает сделать, все делает ИИ: определяет цель и открывает огонь. Такая же система в комплексах Mamba (системы ПВО Samp/T-Mamba, – ред.), которые Франция и Италия планируют поставить на Украину", – уточнил он.

Что касается авиации, то даже летчик высочайшего класса не может соперничать с искусственным интеллектом, уверен военный эксперт.

"В нашем Су-57 только один летчик, а вообще-то должно быть два. Вместо второго летчика вполне успешно используется ИИ. Но там есть контроль со стороны человека, который находится в кабине. Такая же история и у американцев. Год назад проводились интересные испытания: взяли летчика морской пехоты США и составили для него определенную программу, сделали симулятор, а рядом – такой же симулятор, только для ИИ. В первом бою летчик, профессионал высочайшего уровня, продержался несколько секунд. Когда с ИИ провели боев десять, примерно в десятом бою человек смог продержаться секунд двадцать", – сказал Юрий Кнутов.

Однако ИИ может совершать ошибки, которые приводят к опасным последствиям, продолжил он.

"Есть такое понятие, как машинное зрение. Допустим, в машину закладываются фотографии танка зимой, летом, осенью, весной, на природе, в городе и так далее. И когда происходят военные действия, ИИ, исходя из той информации, которая у него находится в памяти, определяет, что это – Т-72 или Abrams. Если это американский ИИ, он по Т-72 должен открыть огонь, а по Abrams – не должен. Но, естественно, может произойти ошибка. Такие ошибки были у американцев несколько раз. Были ситуации, когда на полигонах проводились испытания, все шло хорошо, а потом ИИ все-таки давал сбой, и техника, например, пулемет, который установлен на бронетранспортере, начинал открывать огонь по своим", – добавил Юрий Кнутов.

Американский миллиардер Илон Маск, выступая в среду по видеосвязи на Всемирном правительственном саммите в Дубае, назвал ИИ главной угрозой человечеству.

По мнению Юрия Кнутова, заложенная в ИИ способность к самообучению действительно может сделать суперкомпьютеры опасными для людей.

"Когда будет создан ИИ довольно высокого уровня, в процессе самообучения он может решить, что он умнее, он более передовой, и у него есть право находиться на земле, а люди – лишние существа. Вероятность этого очень велика. Есть какие-то правила Айзека Азимова (американский писатель-фантаст, который сформулировал "три закона робототехники", – ред.), в соответствии с которыми ИИ никогда не должен действовать против человека. Но, во-первых, это всего лишь утверждение. А во-вторых, в процессе самообучения ИИ могут накапливаться определенные ошибки, которые могут носить системный характер. В результате мы будем считать, что ИИ действует по одному сценарию, а у него могут накопиться программные ошибки, которые приведут к тому, что он будет враждебно смотреть на людей или решит, что он Бог", – заключил военный эксперт.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Украина
Франция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
ПАК ФА
Т-72
Персоны
Илон Маск
Проекты
AI
ИТ
Похожие новости
27.01.2023
Алжир стремительно вооружается
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
02.11.2012
Действия в сфере ВТС должны быть адекватны современным условиям
27.08.2012
В поисках главного командования для боевых роботов
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
18.04.2012
Мегаконтракты с Алжиром могут возобновиться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 14:17
  • 44872
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.02 13:27
  • 1
В Роскосмосе заявили, что у РФ нет средств на схожие с зарубежными группировки спутников
  • 17.02 09:53
  • 4
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 17.02 04:00
  • 2
Рособоронэкспорт предложит новые совместные проекты на выставке IDEX 2023
  • 17.02 03:59
  • 1
"Рособоронэкспорт" на выставке IDEX в ОАЭ впервые за рубежом представит винтовку ORSIS
  • 16.02 19:47
  • 1
В Минобороны ответили депутату на вопрос об отмене указа о мобилизации
  • 16.02 19:30
  • 154
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 16.02 15:38
  • 3
В России предложили внедрить систему цифрового Госплана: это поможет в достижении технологического суверенитета
  • 16.02 15:13
  • 0
Оказывается, что киевский режим опаснее всего для самих же украинцев
  • 16.02 14:10
  • 1
Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники
  • 16.02 14:10
  • 1
"Даст фору аналогам из США". За каким советским оружием охотятся в НАТО
  • 16.02 10:14
  • 6
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 16.02 01:49
  • 12
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?