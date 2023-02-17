Россия представит на IDEX 2023 береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ"

Также "Рособоронэкспорт" покажет скоростную десантно-штурмовую лодку БК-10 и транспортно-десантный катер БК-16

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Россия представит береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ" и скоростную десантно-штурмовую лодку БК-10 в морском сегменте международной выставки вооружений и военной техники IDEX 2023, которая пройдет в Абу-Даби с 20 по 24 февраля. Об этом сообщили в четверг в компании "Рособоронэкспорт" (РОЭ).

"В морском сегменте выставки "Рособоронэкспорт" представит скоростную десантно-штурмовую лодку БК-10, скоростной транспортно-десантный катер БК-16 и береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ", - говорится в сообщении пресс-службы компании.