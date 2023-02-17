Войти
ТАСС

РСЗО "Торнадо-С" впервые покажут на Ближнем Востоке в ходе выставки IDEX в ОАЭ

402
0
0
РСЗО «Торнадо-С»
РСЗО «Торнадо-С».
Источник изображения: НПО «Сплав»

В Ростехе рассказали, какие образцы будут представлены потенциальным заказчикам

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" на международной выставке вооружений IDEX 2023 впервые на Ближнем Востоке продемонстрирует потенциальным заказчикам реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", а также несколько российских вертолетов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба госкорпорации.

"В области ПВО потенциальным заказчикам также будут продемонстрированы ПЗРК "Верба". Ракетно-артиллерийское вооружение будет представлено ОТРК "Искандер-Э", РСЗО 9К515 ("Торнадо-С"), противотанковыми ракетными комплексами "Хризантема-С" и "Корнет-ЭМ". Большое внимание ожидается и к авиационной части экспозиции, в которую войдут модели легкого тактического самолета Checkmate и военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (Э), боевые вертолеты Ка-52Э и Ми-28НЭ, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш", - рассказали в Ростехе.

На выставке также будут представлены танк Т-90МС, бронетранспортер БТ-3Ф, боевая машина пехоты БМП-3М, тяжелая огнеметная система ТОС-1А и боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Кроме того, зарубежным заказчикам будут представлены средства для борьбы с беспилотниками, включая комплекс "Пищаль-ПРО".

Посетителям ежегодного форума, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 20 по 24 февраля, будет представлена продукция холдингов "Высокоточные комплексы", "Швабе", "Вертолеты России", Росэлектроника, а также концернов "Калашников" и "Уралвагонзавод". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Checkmate
БМП-3
БМП-3М
БМПТ Рамка-99
БТ-3Ф
Град РСЗО
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Искандер
Ка-52
Корнет
Ми-17
Ми-28Н
Ми-8АМТ
Солнцепёк
Т-90 "Владимир"
Торнадо-С
Хризантема-С
Компании
Вертолеты России
Росэлектроника
Уралвагонзавод
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.02.2023
Рособоронэкспорт предложит новые совместные проекты на выставке IDEX 2023
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
27.02.2017
Танковый прорыв: что IDEX 2017 принес России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 14:17
  • 44872
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.02 13:27
  • 1
В Роскосмосе заявили, что у РФ нет средств на схожие с зарубежными группировки спутников
  • 17.02 09:53
  • 4
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 17.02 04:00
  • 2
Рособоронэкспорт предложит новые совместные проекты на выставке IDEX 2023
  • 17.02 03:59
  • 1
"Рособоронэкспорт" на выставке IDEX в ОАЭ впервые за рубежом представит винтовку ORSIS
  • 16.02 19:47
  • 1
В Минобороны ответили депутату на вопрос об отмене указа о мобилизации
  • 16.02 19:30
  • 154
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 16.02 15:38
  • 3
В России предложили внедрить систему цифрового Госплана: это поможет в достижении технологического суверенитета
  • 16.02 15:13
  • 0
Оказывается, что киевский режим опаснее всего для самих же украинцев
  • 16.02 14:10
  • 1
Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники
  • 16.02 14:10
  • 1
"Даст фору аналогам из США". За каким советским оружием охотятся в НАТО
  • 16.02 10:14
  • 6
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 16.02 01:49
  • 12
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?