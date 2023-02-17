РСЗО "Торнадо-С" впервые покажут на Ближнем Востоке в ходе выставки IDEX в ОАЭ

В Ростехе рассказали, какие образцы будут представлены потенциальным заказчикам

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" на международной выставке вооружений IDEX 2023 впервые на Ближнем Востоке продемонстрирует потенциальным заказчикам реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", а также несколько российских вертолетов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба госкорпорации.

"В области ПВО потенциальным заказчикам также будут продемонстрированы ПЗРК "Верба". Ракетно-артиллерийское вооружение будет представлено ОТРК "Искандер-Э", РСЗО 9К515 ("Торнадо-С"), противотанковыми ракетными комплексами "Хризантема-С" и "Корнет-ЭМ". Большое внимание ожидается и к авиационной части экспозиции, в которую войдут модели легкого тактического самолета Checkmate и военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (Э), боевые вертолеты Ка-52Э и Ми-28НЭ, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш", - рассказали в Ростехе.

На выставке также будут представлены танк Т-90МС, бронетранспортер БТ-3Ф, боевая машина пехоты БМП-3М, тяжелая огнеметная система ТОС-1А и боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Кроме того, зарубежным заказчикам будут представлены средства для борьбы с беспилотниками, включая комплекс "Пищаль-ПРО".

Посетителям ежегодного форума, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 20 по 24 февраля, будет представлена продукция холдингов "Высокоточные комплексы", "Швабе", "Вертолеты России", Росэлектроника, а также концернов "Калашников" и "Уралвагонзавод".