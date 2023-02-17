Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в IDEX-2023

ЦАМТО, 16 февраля. На Международной оборонной выставке IDEX-2023, которая пройдет с 20 по 24 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит линейку основной продукции военного назначения.

На стенде Концерна посетители смогут получить информацию о современных средствах ПВО большой, средней и малой дальности, вариантах модернизации ранее выпускавшейся техники и других разработках, а также возможностях холдинга по обучению иностранных специалистов.

Холдинг в рамках единой экспозиции продемонстрирует продукцию восьми своих дочерних предприятий. В частности, Концерн представит модели зенитных ракетных систем (ЗРС) большой дальности С-400 "Триумф", средней дальности – ЗРС С-350Е "Витязь", зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Викинг", ЗРК "Бук-М2Э", а также малой дальности – ЗРК семейства "Тор" ("Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ") и боевой машины стрелков-зенитчиков "Тайфун-ПВО (Э)".

Посетители выставки смогут ознакомиться с презентационными материалами о ЗРС "Антей-4000", ЗПРК "Тунгуска-М1", ЗСУ-23-4 "Шилка-М4", тренажерах и мишенно-тренировочных комплексах для подготовки специалистов ПВО, а также о возможностях Концерна по модернизации и ремонту ранее поставленной техники. Помимо этого, будет представлена информация о противовоздушных средствах морского базирования: ЗРК "Риф-М", "Ресурс", "Штиль-1".

На экспозиции Концерна будут презентованы средства радиолокации, разведки и наблюдения. Посетители IDEX-2023 смогут увидеть модели средств обнаружения воздушных целей РЛС/РЛК "Гамма-ДЕ", "Каста-2Е2", "Барьер-Е" и другие. Кроме того, специалисты Концерна расскажут о загоризонтной РЛС "Подсолнух-Э".

Особое место на экспозиции займет модель РЛС наблюдения космических объектов "Сула", которая позволяет отслеживать передвижение спутников, космического мусора и других объектов на орбите на дальности до 6 тыс. км. РЛС обеспечивает получение координатной и некоординатной информации о космических объектах, которая регистрируется на энергонезависимых носителях и в реальном времени передается потребителю. Антенна станции построена на основе модульной цифровой активной фазированной антенной решетки, которая обеспечивает РЛС высокие информационные характеристики, пропускную способность и помехозащищенность. Особенность "Сулы" заключается в компактных размерах антенного полотна и секционно-модульном принципе архитектуры, что позволяет в сжатые сроки развернуть РЛС на местности и перемещать железнодорожным транспортом. Станция управляется из командно-вычислительного пункта, выполненного в быстровозводимом модуле.

Посетители IDEX смогут увидеть модель автоматизированной трехкоординатной маловысотной РЛС "Подлет-Е", которая обладает высокой помехозащищенностью и способна работать в различных режимах обзора пространства. "Подлет-Е" предназначена для использования в автоматизированных и неавтоматизированных подразделениях ПВО и ВВС для решения задач автоматического (полуавтоматического) обнаружения, измерения координат, сопровождения, определения государственной принадлежности (опознавания) и получения полетной информации воздушных объектов и перспективных маловысотных средств воздушного нападения, в том числе выполненных по технологии "стелс" в условиях лесистой среднепересеченной местности и при воздействии интенсивных активных, пассивных и комбинированных помех, а также огневого подавления.

Традиционно большой интерес вызывают переносные РЛС для ведения разведки наземных целей. Специалисты Концерна в рамках мероприятия продемонстрируют радиолокационные станции наземной разведки "Фара-ВР", "Кредо-1Е", 1Л277, "Аистенок" и РЛС охраны объектов "Сова".

Также Концерн представит модели радиотехнического комплекса вертолетного базирования Э-801Е для обнаружения воздушных и надводных объектов и вертолетного комплекса радиолокационной разведки наземных целей 1К130Е.

Кроме того, на экспозиции "Алмаз-Антея" можно будет увидеть модель РЛК "ROSC-1", предназначенного для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

На отдельных мониторах будет демонстрироваться информация о представленных образцах и моделях, в том числе об универсальном мишенно-тренировочном комплексе "Адъютант" и автономном тренажере 9Ф678М.

"Наша продукция традиционно вызывает большой интерес гостей IDEX – одной из самых посещаемых оборонных выставок. Уже 30 лет предприятия Концерна успешно демонстрируют на этом форуме свой научно-технический и производственный потенциал, что, несомненно, способствует освоению новых рынков сбыта. Мы зарекомендовали себя как надежный поставщик эксклюзивной оборонной продукции", – подчеркнул заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

По его словам, важную роль в росте экспортного потенциала продукции холдинга играет обеспечение Концерном полного цикла сопровождения своих изделий – от разработки до утилизации. "Продукция Концерна ВКО "Алмаз-Антей" сегодня успешно защищает суверенитет и безопасность многих стран-покупателей", – констатировал замглавы компании.

Вячеслав Дзиркалн тепло поблагодарил организаторов выставки за плодотворное 30-летнее сотрудничество с Концерном и пожелал платформе IDEX дальнейшего всестороннего развития на благо международной безопасности, сообщает пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входят свыше 60 высокотехнологичных предприятий. Общая численность работников холдинга составляет около 140 тыс. человек. Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира.

"Алмаз-Антей" имеет право на осуществление самостоятельной внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения, в том числе на поставку запасных частей, проведение ремонта и модернизацию ранее поставленной техники.

Концерн уделяет особое внимание подготовке специалистов заказчика, вопросам эксплуатации и технического обслуживания поставляемого имущества, предлагает услуги по послепродажному сервисному обслуживанию, ремонту, модернизации и утилизации.