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ЦАМТО

Страны НАТО могут увеличить оборонные расходы свыше двух процентов ВВП

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Флаги стран НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Флаги стран НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе.
Источник изображения: © AFP 2023 / JOHN THYS

ЦАМТО, 16 февраля. Ряд стран НАТО могут летом принять решение об увеличении оборонных расходов свыше запланированных к 2024 году 2% ВВП.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки.

"Венгрия добросовестный союзник, поскольку уже за год до указанного срока может выйти на уровень 2% ВВП (расходов на оборону – ред.)... Несколько стран-союзников поднимут этот уровень выше. Решение об этом может быть принято на планирующемся в июле саммите НАТО в Вильнюсе", – приводит слова Салаи-Бобровницки по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе агентство MTI.

По его словам, на встрече обсуждалось укрепление восточного крыла альянса. "В этом отношении Венгрия также демонстрирует отличные результаты, поскольку из четырех новых боевых групп, созданных на восточном фланге, венгерская первой достигла полной боеготовности", – отметил Салаи-Бобровницки.

Министр обороны Венгрии также напомнил, что Будапешт "продолжает противодействовать любым шагам, ведущим к дальнейшей эскалации" конфликта на Украине и настаивает на проведении мирных переговоров.

Ранее он заявил, что оборонные расходы Венгрии достигнут 2% ВВП в 2023 году, из них пятая часть пойдет на модернизацию армии, отмечает агентство.

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Страны
Венгрия
Украина
Проекты
NATO
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