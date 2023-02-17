Разработчик рассказал о перспективах ЗРС "Витязь" на международном рынке

Изготовленные в 2019 году пусковые установки 50П6 зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь" на репетиции Парада Победы в Москве, май 2020 года.

Представитель конструкторского бюро концерна ВКО "Алмаз-Антей" отметил, что для своего класса у зенитной ракетной системы высокие характеристики по обнаружению, сопровождению и поражению целей

БАНГАЛОР /Индия/, 16 февраля. /ТАСС/. Новейшая российская зенитная ракетная система (ЗРС) "Витязь" в экспортном исполнении будет иметь хорошие перспективы использования на любом мировом рынке современного вооружения. Об этом сообщил ТАСС представитель конструкторского бюро концерна ВКО "Алмаз-Антей" на международной выставке Aero India 2023.

"Перспективы у "Витязя" на международном рынке современного вооружения очень хорошие, для своего класса у системы высокие характеристики по обнаружению, сопровождению и поражению целей", - заявил он.

В частности, Индия нуждается в системе "Витязь", добавил он. "Ей необходимо иметь вооружение, способное обеспечивать надежную противовоздушную оборону как на небольших пространствах со сложным рельефом, так и на больших территориях", - заключил специалист.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки. В этом году на ней представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.