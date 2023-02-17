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РИА Новости

Россия не будет сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов

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Военнослужащий РФ держит пулеметную ленту
Военнослужащий РФ держит пулеметную ленту.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Глава "Ростеха" Чемезов: Россия не намерена сдавать позиции на мировом рынке вооружений

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Россия не намерена сдавать позиции на мировом рынке вооружений, заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии международной оборонной выставки IDEX, которая пройдет в Абу-Даби.

"Сегодня основные усилия наших предприятий сконцентрированы на выполнении ГОЗ. Вместе с тем обязательства перед зарубежными партнерами также продолжают выполняться, и сдавать позиции на мировом рынке вооружений Россия не намерена", - сказал Чемезов, слова которого приводит "Ростех".

Гендиректор назвал IDEX одной из главных площадок для взаимодействия с потенциальными партнерами "не только из стран Ближнего Востока, но и других регионов мира".

"В этом году "Ростех" продемонстрирует здесь образцы новейших вооружений, в том числе высокоточное и стрелковое оружие, бронетехнику, самолеты и вертолеты – всего порядка 150 наименований. Большая часть представленной продукции уже апробирована в реальных боевых условиях либо успешно эксплуатируется странами региона — это одно из главных преимуществ российского оружия перед конкурентами", - добавил Чемезов.

IDEX пройдет в Эмиратах с 20 по 24 февраля.

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Страны
ОАЭ
Россия
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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