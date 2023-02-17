"Ростех" впервые покажет на Ближнем Востоке снайперскую винтовку Чукавина

"Ростех" впервые покажет на Ближнем Востоке на выставке IDEX снайперскую винтовку Чукавина

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. "Ростех" впервые покажет на Ближнем Востоке в рамках выставки IDEX снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), сообщает госкорпорация в четверг.

"Ростех" представит на международной выставке вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби новейшее высокоточное и стрелковое оружие, а также современную бронетехнику. Посетители смогут ознакомиться с управляемой ракетой "Изделие 305Э", комплексом "Планшет-А", а также малогабаритным реактивным огнеметом МРО-А. Впервые в ближневосточном регионе будет показан натурный образец снайперской винтовки Чукавина", - говорится в релизе.

Как отметили в компании, снайперская винтовка Чукавина от концерна "Калашников" предназначена для поражения наиболее важных целей, в том числе находящихся за пределами дальности эффективного огня автоматического стрелкового оружия. Конструкция винтовки разработана с учетом современных требований к эргономике, что позволяет учитывать индивидуальные особенности стрелков, а также возможности использования широкого спектра боевой экипировки.

"По своим техническим характеристикам винтовка превосходит уже стоящие на вооружении Минобороны РФ и других силовых структур изделия", - заявили в "Ростехе".

По данным корпорации, посетителям форума, который пройдет в Эмиратах с 20 по 24 февраля, будет также представлена продукция холдингов "Высокоточные комплексы", "Швабе", "Вертолеты России", "Росэлектроника", а также концернов "Калашников" и "Уралвагонзавод".

В том числе модернизированный комплекс средств автоматизации управления "Планшет-А" на бронированном шасси, управляемая ракета "Изделие 305Э", плавающий танк "Спрут-СДМ1". Также посетители выставки смогут ознакомиться с танком Т-90МС, бронетранспортером БТ-3Ф, боевой машиной пехоты БМП-3М, тяжелой огнеметной системой ТОС-1А и боевой машиной поддержки танков БМПТ "Терминатор".

В области ПВО потенциальным заказчикам также будут продемонстрированы комплексы "Панцирь" и ПЗРК "Верба". Ракетно-артиллерийское вооружение будет представлено ОТРК "Искандер-Э", РСЗО 9К515 ("Торнадо-С"), противотанковыми ракетными комплексами "Хризантема-С" и "Корнет-ЭМ".

Как уточняют в "Ростехе", большое внимание ожидается и к авиационной части экспозиции, в которую войдут модели легкого тактического самолета Checkmate и военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (Э), боевые вертолеты Ка-52Э и Ми-28НЭ, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Кроме того, зарубежным заказчикам будут представлены средства для борьбы с беспилотниками, в частности комплекс "Пищаль-ПРО".