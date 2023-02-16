Войти

Виды эвакуаторов и их особенности

301

Случилась авария, вышло из строя рулевое управление, разрядился аккумулятор, колесо проколото, а запасного нет – от этих и многих других неприятных происшествий в дороге не застрахован ни один водитель. Конечно, можно попытаться разобраться самому или оттолкать машину к обочине с последующим вызовом автослесаря. Но лучше вызвать эвакуатор недорого, ведь это оптимальное решение.

Разновидности эвакуаторов

Любой эвакуатор представляет собой специализированную технику, предназначенную для погрузки и перемещения автомобилей. Существуют различные их виды:

  • с ломаной платформой и лебедкой;
  • платформой сдвижной;
  • гидроманипулятором;
  • частичной погрузкой.

Применяя технику первого типа, автомобиль затягивают на платформу посредством лебедки. Удобство заезда обеспечивает излом в задней части платформы. С помощью лебедки можно затянуть на платформу машину вне зависимости от места расположения буксирного крюка у нее.

Второй тип напоминает первый, но платформа у него ровная. Для заезда машины она сдвигается, изменяя угол наклона. Лебедка в большинстве случаев гидравлическая, но бывают и эвакуаторы с электрической лебедкой. У эвакуаторов третьего типа за кабиной установлен кран манипулятор, а платформа бывает сдвижной или стационарной. В любом случае эвакуатор оборудуется колесными захватами, траверсой. На эвакуатор частичной погрузки транспорт загружается не полностью с помощью бриля, подъемника механического, оснащенного захватом для колес.

Как подбирают эвакуатор

Как показывает практика, в восьми из десяти случаев проблему удается решить с помощью эвакуатора с лебедкой и ломаной платформой, он поистине универсален. Если же использовать его нельзя в силу особых условий, выбор того или иного типа эвакуатора зависит и от вида автомобиля, который предстоит транспортировать, и от ситуации:

  • машину с АКПП не транспортируют с помощью троса, рекомендуется использовать кран-манипулятор;
  • такая же техника применяется, если необходимо перенести машину через препятствие;
  • вытащить легковой автомобиль или микроавтобус из кювета или ямы позволяет сдвижная платформа;
  • для погрузки машины с узкой колеей требуется спецтехника со сплошной платформой гидравлической или с широкими аппарелями.

Транспортировка неисправных автомобилей – не единственное назначение подобной спецтехники. Грузовые эвакуаторы используются также для доставки экскаваторов и иной строительной техники, катеров и яхт.

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 21:18
  • 44821
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.02 19:47
  • 1
В Минобороны ответили депутату на вопрос об отмене указа о мобилизации
  • 16.02 19:30
  • 154
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 16.02 15:38
  • 3
В России предложили внедрить систему цифрового Госплана: это поможет в достижении технологического суверенитета
  • 16.02 15:13
  • 0
Оказывается, что киевский режим опаснее всего для самих же украинцев
  • 16.02 14:10
  • 1
Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники
  • 16.02 14:10
  • 1
"Даст фору аналогам из США". За каким советским оружием охотятся в НАТО
  • 16.02 10:14
  • 6
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 16.02 01:49
  • 12
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 16.02 01:23
  • 2
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.02 18:05
  • 2
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 15.02 17:57
  • 1
Индия в срок получит системы С-400 и фрегаты проекта 11356 - "Рособоронэкспорт"
  • 15.02 17:54
  • 1
В "Рособоронэкспорте" заявили о готовности ОПК России к новым экспортным контрактам