Виды эвакуаторов и их особенности

Случилась авария, вышло из строя рулевое управление, разрядился аккумулятор, колесо проколото, а запасного нет – от этих и многих других неприятных происшествий в дороге не застрахован ни один водитель. Конечно, можно попытаться разобраться самому или оттолкать машину к обочине с последующим вызовом автослесаря. Но лучше вызвать эвакуатор недорого, ведь это оптимальное решение.

Разновидности эвакуаторов

Любой эвакуатор представляет собой специализированную технику, предназначенную для погрузки и перемещения автомобилей. Существуют различные их виды:

с ломаной платформой и лебедкой;

платформой сдвижной;

гидроманипулятором;

частичной погрузкой.

Применяя технику первого типа, автомобиль затягивают на платформу посредством лебедки. Удобство заезда обеспечивает излом в задней части платформы. С помощью лебедки можно затянуть на платформу машину вне зависимости от места расположения буксирного крюка у нее.

Второй тип напоминает первый, но платформа у него ровная. Для заезда машины она сдвигается, изменяя угол наклона. Лебедка в большинстве случаев гидравлическая, но бывают и эвакуаторы с электрической лебедкой. У эвакуаторов третьего типа за кабиной установлен кран манипулятор, а платформа бывает сдвижной или стационарной. В любом случае эвакуатор оборудуется колесными захватами, траверсой. На эвакуатор частичной погрузки транспорт загружается не полностью с помощью бриля, подъемника механического, оснащенного захватом для колес.

Как подбирают эвакуатор

Как показывает практика, в восьми из десяти случаев проблему удается решить с помощью эвакуатора с лебедкой и ломаной платформой, он поистине универсален. Если же использовать его нельзя в силу особых условий, выбор того или иного типа эвакуатора зависит и от вида автомобиля, который предстоит транспортировать, и от ситуации:

машину с АКПП не транспортируют с помощью троса, рекомендуется использовать кран-манипулятор;

такая же техника применяется, если необходимо перенести машину через препятствие;

вытащить легковой автомобиль или микроавтобус из кювета или ямы позволяет сдвижная платформа;

для погрузки машины с узкой колеей требуется спецтехника со сплошной платформой гидравлической или с широкими аппарелями.

Транспортировка неисправных автомобилей – не единственное назначение подобной спецтехники. Грузовые эвакуаторы используются также для доставки экскаваторов и иной строительной техники, катеров и яхт.