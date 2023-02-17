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Су-30 Балтфлота нанесли удары по аэродромам «противника» на учениях

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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Валентин Капустин

Более десяти экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-30СМ2 морской авиации Балтийского флота отработали нанесение бомбовых и артиллерийских ударов по целям на востоке Калининградской области в ходе учений. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

Отмечается, что удары по полноразмерным мишеням, которые имитировали аэродромы, живую силу и технику условного противника, наносили при помощи осколочно-фугасных бомб ОФАБ-250-270 и снарядов пушек калибра 30 миллиметров на высотах от 600 до 900 метров.

В пресс-службе добавили, что экипажи самолетов отработали нанесение ударов по наземным целям днем и ночью. Действия летчиков фиксировались комплексом объективного контроля, элементы которого установлены на земле и на самолетах.

В ноябре 2022 года Воздушно-космические силы России получили партию многоцелевых истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых самолетов Як-130. Самолеты изготовил и передал Иркутский авиационный завод.

В феврале 2022 года «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве писали, что истребители Су-30СМ2 получат возможность управлять бесплотным летательным аппаратом С-70 «Охотник».

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Страны
Россия
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Су-30
Як-130
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