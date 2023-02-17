Доклад рабочей группы по вопросам СВО направили президенту

В документ, как сообщалось ранее, планировалось включить предложения по сокращению срока признания военнослужащих без вести пропавшими, о создании центров комплексной реабилитации во всех регионах и вопрос о пенсионном обеспечении участников спецоперации

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации направила доклад президенту России Владимиру Путину.

"Доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту", - написал в четверг первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Ранее парламентарий сообщал, что в доклад президенту войдут предложения по сокращению срока признания военнослужащих без вести пропавшими до трех месяцев, о создании центров комплексной реабилитации во всех регионах России, а также вопрос о пенсионном обеспечении участников СВО. Турчак уточнял, что для "фактуры доклада" участники рабочей группы посетили Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР), Херсонскую, Брянскую и Ростовскую области, Самару, Хакасию и Тыву. Там парламентарии встречались с мобилизованными и их семьями, медиками, руководителями предприятий и банков, страховщиками.

Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в СВО, и членов их семей создана по распоряжению президента России Владимира Путина. В ее состав вошли представители обеих палат парламента и всех парламентских партий, Минобороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Возглавляет группу Андрей Турчак.