Адмиралы ВМС США сочли наращивание военного присутствия России в Арктике серьезным вызовом

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В столице США Вашингтоне состоялся специальный семинар с участием высокопоставленных командиров Военно-морских сил. В центре внимания участников семинара оказалось наращивание военного присутствия России в Арктическом регионе. В США видят в этом серьезный вызов национальной безопасности и экономическим интересам, сообщает ресурс Sea Power.

Среди участников семинара были глава Командования сил флота ВМС США адмирал Дэрил Кодл, командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Дэн Дуайер, а вел семинар адмирал в отставке Джеймс Фогго. В качестве организаторов семинара выступили Полярный институт Центра Вильсона и Центр морской стратегии.

Как отметил адмирал Кодл, Россия обладает 6 базами, 14 аэродромами, 16 глубоководными портами и 14 ледоколами. Поэтому можно говорить о доминировании России в Арктическом регионе, включая военные возможности и инфраструктуру. Адмирал отметил, что Северный флот не так давно был выделен в отдельный военный округ, и особо подчеркнул, что у России есть свои законные суверенные интересы в Арктике.

Наибольший интерес для России, по мнению американских военных, представляет оборона северных подходов к Баренцеву морю и Северному Ледовитому океану. Здесь размещаются ракетные силы России с ядерными боеголовками, подводные лодки с баллистическими ракетами. Адмирал Кодл отметил, что у России самый большой ледокольный флот в мире.

Военно-морские возможности России в Арктике очень велики за счет высокой боеготовности, мобильности и огневой мощи. Например, на Кольском полуострове размещено дальнобойное высокоточное оружие, в том числе крылатые ракеты наземного и подводного базирования, противокорабельные ракеты.

Вице-адмирал Дуайер обратил внимание на опубликованную в июле 2022 года новую морскую доктрину России, в которой важнейшее место уделяется именно Арктическому региону. Российское руководство, по словам адмирала, поняло, что в текущей ситуации Арктика является ключом к экономическому процветанию и обороне российского государства.

Поэтому Арктический регион по степени значимости для страны обогнал Атлантику и Тихий океан. Вице-адмирал Дуайер назвал арктическую политику России серьезным вызовом, в одном ряду с климатическими изменениями.