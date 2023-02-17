В Германии захотели увеличить расходы на оборону. Но не знают как

Bloomberg: ФРГ не сможет достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП на оборону к 2024 году

Министр обороны намерен увеличить военные расходы до 60 миллиардов евро

Шольц пообещал, что его правительство выполнит ориентир НАТО в 2% ВВП

По словам источников, Германия готова увеличить свой оборонный бюджет на целых 10 миллиардов евро (10,7 миллиарда долларов) в следующем году, чтобы помочь финансировать дополнительные расходы, вызванные конфликтом на Украине.

Министр обороны Борис Писториус настаивает на дополнительных денежных средствах в финансовом плане на 2024 год, что увеличит общую сумму выделенных средств до 60 миллиардов евро, сообщили источники на условиях анонимности.

Министр финансов Кристиан Линднер в принципе разделяет мнение о том, что расходы на оборону должны быть увеличены, но вряд ли согласится на полную сумму, которую хочет Писториус, добавили источники. Представитель министерства финансов отказался комментировать конкретные цифры и сказал, что переговоры по бюджету между министерствами продолжаются.

Дополнительные денежные средства поступят в дополнение к специальному фонду на сумму 100 миллиардов евро, финансируемому за счет долга, о котором канцлер Олаф Шольц объявил вскоре после начала российской спецоперации для финансирования восстановления вооруженных сил Германии в ближайшие годы.

В то же время Шольц заявил, что фонд позволит Германии как обратить вспять годы пренебрежения к сфере обороны, так и выполнить директиву НАТО о расходовании 2% ВВП на эти цели. Однако с тех пор правительство умерило свои амбиции.

Официальные лица заявили, что в этом году оно может снова не достичь целевого показателя в 2% и вместо этого достигнет цели “в среднем в течение следующих пяти лет”. Причины — давние проблемы с закупками, укоренившиеся бюрократические препоны и отставание в работе оборонных компаний.

Писториус заявил журналистам в Брюсселе в среду, что члены НАТО должны тратить минимум 2% ВВП на оборону, добавив, что простого стремления приблизиться к цели будет недостаточно.

Коалиционное правительство Шольца планирует завершить переговоры по бюджету в ближайшие две недели, чтобы кабинет министров мог одобрить проект в середине марта и направить его в парламент.

По данным источников, в этом году Писториус планирует потратить 50 миллиардов евро из оборонного бюджета и выделить 8,5 миллиардов евро из специального фонда.

Кроме того, правительство потратит около двух миллиардов евро из отдельного бюджета на закупку боеприпасов и другого военного снаряжения для Украины, в результате чего общие расходы на оборону составят около 60 миллиардов евро.

Пресс-секретарь Шольца Штеффен Хебестрайт (Steffen Hebestreit) заявил в среду, что канцлер осознает: переговоры по бюджету “не являются простыми” из-за конституционного ограничения на чистые заимствования, которое Линднер пообещал восстановить начиная с этого года. Так называемый “долговой тормоз” Германии был приостановлен, чтобы помочь справиться с пандемией и последствиями конфликта на Украине.

Шольц не планирует вмешиваться и оставит переговоры по бюджету своим министрам, заявил Хебестрайт на очередной правительственной пресс-конференции в Берлине.

“Канцлер полностью убежден: мы должны дойти до того, что федеральный бюджет должен выделять не менее 2% на оборону. Но он также знает как бывший министр финансов, что этого нелегко достичь”, — добавил Хебестрайт. Он не указал конкретную дату достижения этой цели.

Михаэль Ниенабер

Камиль Ковальче