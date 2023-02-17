Войти
ТАСС

Созданный студентами на Дальнем Востоке наноспутник совершил 20 тыс. витков вокруг Земли

357
0
0
Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: Global Look Press/NASA

Малый космический аппарат был запущен 5 июля 2019 года с космодрома Восточный

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Наноспутник, созданный впервые на Дальнем Востоке студентами Амурского государственного университета (АмГУ) в Приамурье, совершил 20 тыс. витков вокруг Земли. Малый космический аппарат (МКА) был запущен в 2019 году с космодрома Восточный, сообщается в четверг на сайте АмГУ.

"Наноспутник Амурского государственного университета AMGU-1 (AMURSAT) совершил свой 20 000-й облет Земли. На юбилейный виток малый космический аппарат зашел 16 февраля в 03:25 (21:25 мск)", - говорится в сообщении.

Аппарат является первым на Дальнем Востоке университетским спутником. До него собственные МКА запустили 9 российских университетов. Амурский спутник был запущен 5 июля 2019 года с космодрома "Восточный". Наноспутник стал попутной нагрузкой к аппарату дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-2, он продолжает передавать телеметрию планеты. За 3,5 года работы специалисты смогли получить данные о космической погоде на околоземных орбитах. Их прием осуществлялся в разных точках страны, в том числе в АмГУ - в Амурском центре управления полетами.

"Спутник оборудован прибором собственной разработки АмГУ "Фотон-Амур", детектором заряженных частиц "ДеКор" разработки НИИЯФ МГУ и технологическим демонстратором приемника АЗН-В. "Фотон-Амур" позволил команде университета испытать солнечные батареи с элементами из дисилицида бария. Эти сверхтонкие пленки сформировали в лаборатории физики поверхности НОЦ АмГУ", - рассказал директор Научно-образовательного центра им. К. Э. Циолковского Дмитрий Фомин.

Сейчас космический аппарат облетает Землю за 94,5 минуты. Его наибольшая высота полета составляет 512,8 км, а наименьшая - 488,7 км. Разработку спутника университет вел в партнерстве с Научно-исследовательским институтом ядерной физики имени Д. В. Скобельцына Московского государственного университета. Объект весит 3 кг.

В настоящий момент университет работает над еще одним МКА, который является международным проектом. АмГУ выступает интегратором в российско-китайском проекте по созданию малого космического аппарата "Дружба АТУРК". В консорциум по созданию спутника также входят представители Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, Московского авиационного института, Самарского университета, Уральского федерального университета, Харбинского политехнического университета, Северо-западного политехнического университета, Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики, Нанкинского университета науки и технологий, Пекинского технологического института. Запуск спутника "Дружба АТУРК" запланирован на май 2023 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
МАИ
Проекты
Наноиндустрия
Ядерный щит
Похожие новости
02.10.2019
«Мы на пороге второй квантовой революции»
28.02.2019
Благополучие Америки не будет вечным
11.03.2014
Стратегическая стабильность – заблуждения и перспективы
09.04.2012
Мечты о новом оружии
15.11.2011
Будущее авиации - баланс между БПЛА и ПЛА
18.09.2008
Эпоха Александра Расплетина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 14:17
  • 44872
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.02 13:27
  • 1
В Роскосмосе заявили, что у РФ нет средств на схожие с зарубежными группировки спутников
  • 17.02 09:53
  • 4
Модернизированные машины-разведчики БРМ-1К прибыли в зону СВО
  • 17.02 04:00
  • 2
Рособоронэкспорт предложит новые совместные проекты на выставке IDEX 2023
  • 17.02 03:59
  • 1
"Рособоронэкспорт" на выставке IDEX в ОАЭ впервые за рубежом представит винтовку ORSIS
  • 16.02 19:47
  • 1
В Минобороны ответили депутату на вопрос об отмене указа о мобилизации
  • 16.02 19:30
  • 154
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 16.02 15:38
  • 3
В России предложили внедрить систему цифрового Госплана: это поможет в достижении технологического суверенитета
  • 16.02 15:13
  • 0
Оказывается, что киевский режим опаснее всего для самих же украинцев
  • 16.02 14:10
  • 1
Пригожин показал обломки Су-24М, протаранившего колонну украинской техники
  • 16.02 14:10
  • 1
"Даст фору аналогам из США". За каким советским оружием охотятся в НАТО
  • 16.02 10:14
  • 6
В Думе заявили, что доля гражданской продукции предприятий ОПК вырастет до 50% к 2030 году
  • 16.02 01:49
  • 12
Россия планирует пригласить Индию к сотрудничеству по проекту Checkmate
  • 15.02 23:31
  • 2
"Рособоронэкспорт": за рубежом вырос интерес к "Искандерам" и российской авиации
  • 15.02 18:10
  • 2405
Как насчёт юмористического раздела?