Созданный студентами на Дальнем Востоке наноспутник совершил 20 тыс. витков вокруг Земли

Малый космический аппарат был запущен 5 июля 2019 года с космодрома Восточный

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Наноспутник, созданный впервые на Дальнем Востоке студентами Амурского государственного университета (АмГУ) в Приамурье, совершил 20 тыс. витков вокруг Земли. Малый космический аппарат (МКА) был запущен в 2019 году с космодрома Восточный, сообщается в четверг на сайте АмГУ.

"Наноспутник Амурского государственного университета AMGU-1 (AMURSAT) совершил свой 20 000-й облет Земли. На юбилейный виток малый космический аппарат зашел 16 февраля в 03:25 (21:25 мск)", - говорится в сообщении.

Аппарат является первым на Дальнем Востоке университетским спутником. До него собственные МКА запустили 9 российских университетов. Амурский спутник был запущен 5 июля 2019 года с космодрома "Восточный". Наноспутник стал попутной нагрузкой к аппарату дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-2, он продолжает передавать телеметрию планеты. За 3,5 года работы специалисты смогли получить данные о космической погоде на околоземных орбитах. Их прием осуществлялся в разных точках страны, в том числе в АмГУ - в Амурском центре управления полетами.

"Спутник оборудован прибором собственной разработки АмГУ "Фотон-Амур", детектором заряженных частиц "ДеКор" разработки НИИЯФ МГУ и технологическим демонстратором приемника АЗН-В. "Фотон-Амур" позволил команде университета испытать солнечные батареи с элементами из дисилицида бария. Эти сверхтонкие пленки сформировали в лаборатории физики поверхности НОЦ АмГУ", - рассказал директор Научно-образовательного центра им. К. Э. Циолковского Дмитрий Фомин.

Сейчас космический аппарат облетает Землю за 94,5 минуты. Его наибольшая высота полета составляет 512,8 км, а наименьшая - 488,7 км. Разработку спутника университет вел в партнерстве с Научно-исследовательским институтом ядерной физики имени Д. В. Скобельцына Московского государственного университета. Объект весит 3 кг.

В настоящий момент университет работает над еще одним МКА, который является международным проектом. АмГУ выступает интегратором в российско-китайском проекте по созданию малого космического аппарата "Дружба АТУРК". В консорциум по созданию спутника также входят представители Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, Московского авиационного института, Самарского университета, Уральского федерального университета, Харбинского политехнического университета, Северо-западного политехнического университета, Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики, Нанкинского университета науки и технологий, Пекинского технологического института. Запуск спутника "Дружба АТУРК" запланирован на май 2023 года.