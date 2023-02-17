Украинский политолог мрачно оценил будущее отношений Китая и Украины

Украинский политолог дал прогноз насчет будущего китайско-украинских отношений

Киеву было бы выгодно, чтобы Китай дистанцировался от Москвы, но это маловероятно, считает украинский политолог, давший интервью изданию The Diplomat. Он утверждает, что Украина должна всячески защищать от Пекина себя и свои "чувствительные технологии" — и все это будет возможно после вступления в ЕС и НАТО.

Автор The Diplomat Мерси Куо регулярно привлекает политических экспертов и стратегов со всего мира для обсуждения их разнообразных взглядов на азиатскую политику США. Эта беседа с Юрием Пойтой — научным сотрудником по вопросам будущего в Институте исследований Китая Mercator (MERICS) в Берлине и руководителем Азиатско-Тихоокеанского отдела Центра исследований армии, конверсии и разоружения (CACDS) в Киеве — является 354-й в блоге "Транстихоокеанский взгляд" ("The Trans-Pacific View Insight Series").

— Сравните отношения Украины с Китаем до и после начала конфликта с Россией в феврале 2022 года. Что изменилось?

— Самое главное отличие — это восприятие Китая на Украине. До начала полномасштабной спецоперации Китай рассматривался прежде всего как возможность для экономического роста, инвестиций, реиндустриализации экономики, а также уравновешивания отношений с Россией.

После 24 февраля 2022 года у аппарата президента Украины еще оставались некоторые надежды на то, что Китай может занять более выгодную для Киева позицию, но они постепенно уменьшаются. Киев понимает, что Пекин не будет помогать Украине, а по некоторым вопросам он выступает на стороне России, оказывая ей экономическую, технологическую и дипломатическую поддержку.

Экспертная среда и СМИ стали гораздо критичнее относиться к Китаю, иллюзии относительно перспектив развития отношений с ним уменьшились, и начались дискуссии о необходимости перестройки отношений. Она постепенно перешла из экспертной среды и СМИ в парламент и правительство.

В настоящее время официальная позиция Киева к Китаю не изменилась — согласно подписанным документам, он остается стратегическим партнером Украины. Но правительство начало переосмысливать отношения и искать новую модель партнерства. Она, вероятно, будет построена на долгосрочных национальных интересах Украины и реальных возможностях их воплощения; стремлении Киева вступить в ЕС и НАТО и взятии на себя соответствующих обязательств.

Ожидается, что после завершения этого обсуждения и достижения консенсуса Украина начнет практическую реализацию шагов по внедрению новой китайской стратегии.

— Каковы стратегические цели Киева в отношении Пекина по сравнению с Москвой?

— Пока сложно назвать стратегическую цель Киева, поскольку отношения с Китаем все еще переосмысливаются и строится новая стратегия. Идеальным сценарием для Украины было бы, чтобы Китай занял более выгодную для нее позицию и дистанцировался от Москвы, но, учитывая ряд факторов, это маловероятно. Пекин продолжает придерживаться своего так называемого пророссийского нейтралитета, и нет никаких существенных признаков его изменения.

С другой стороны, важно, чтобы положение Китая не ухудшилось, и чтобы он не оказывал военной поддержки России и огромной помощи в обходе санкций. Поскольку решения Китая не зависят от действий Украины, а у Киева просто нет инструментов влияния на него, для Украины сейчас важна четкая и последовательная дипломатия США и ЕС в этом направлении.

В частности, она должна быть направлена на доказательство и постоянное проговаривание того, что Китай понесет катастрофические потери, если поддержит Россию. Необходимо обеспечить непрерывный мониторинг выполнения Пекином режима санкций и продолжать давление на него с целью сокращения закупок российского сырья.

— Определите ключевые факторы торговых отношений Украины с Китаем и Индо-Тихоокеанским регионом.

— До начала спецоперации торговля Украины с Китаем и странами Индо-Тихоокеанского региона преимущественно основывалась на экспорте продукции с низкой добавленной стоимостью — сельскохозяйственной продукции и сырья. Сырьевая структура экономики Украины, монополия и значительное влияние олигархов, отсутствие инвестиций не позволяли ей изменить ситуацию, но поддерживали экономику на плаву.

В условиях российско-украинского конфликта и послевоенного восстановления Украины должна быть построена новая модель экономики, которая сможет обеспечить колоссальные военные расходы и превратить страну из получателя помощи в самодостаточного донора военной и экономической безопасности региона.

В этом аспекте роль Китая очень второстепенна и будет лежать исключительно в сфере торговли со значительными ограничениями. Роль других стран Индо-Тихоокеанского региона должна стать стратегической — например, Японии, Южной Кореи и Тайваня, которые могут помочь Украине построить новую цифровую экономику, предоставить технологии и помочь интегрироваться в глобальные производственные цепочки.

— Проанализируйте стратегию Украины по балансированию отношений с Китаем сравнительно с США.

— Долгое время Китай был первым торговым партнером Украины, и Киев рассматривал его как перспективного источника инвестиций и важного политического партнера в противовес России. Поэтому Киев пытался сбалансировать отношения, развивая сотрудничество в сфере безопасности с США и экономическое партнерство с ЕС и Китаем. При этом Украина не разделяла подход признания Пекина стратегическим вызовом, воздерживалась от критики страны по вопросам прав человека и продавала ему оружие и военные технологии.

В то же время надежды Киева оправдались лишь частично. Китай импортировал украинское сырье, но не инвестировал в страну. После 24 февраля Пекин даже не смог занять четкую политическую позицию в отношении критики действий России. Усилия Киева по привлечению Китая на свою сторону полностью провалились.

В связи с этим стратегия балансирования должна смениться на стратегию полной интеграции в экономическую, технологическую среду, также среду безопасности Запада (ЕС и НАТО), со всеми вытекающими последствиями для определения позиции по отношению к Китаю.

— Что должны понимать политики США и ЕС о намерениях Украины относительно Китая? Какими будут последствия для отношений между Пекином и Брюсселем?

— Для Украины стратегически важно скорректировать свою политику в отношении Китая в соответствии с подходами ЕС и НАТО — с учетом глобальных амбиций Пекина и связанных с ними вызовов.

В этой связи США и ЕС должны помочь Украине повысить осведомленность и экспертные знания о Китае путем активизации совместных исследований. Основное внимание должно быть уделено защите от исходящих от него рисков.

Во-вторых, Киеву необходимо существенно снизить экономическую и технологическую зависимость от Пекина, в связи с чем ЕС и США должны предложить серьезную альтернативу — ясную перспективу вступления в ЕС и НАТО. Их политика закрытых дверей создавала возможности для усиления влияния Китая и России, в то время как вступление Украины, наоборот, сформирует новую политику в отношении Китая.

В-третьих, необходимо помочь Украине выстроить защиту своих чувствительных технологий и уменьшить возможности Китая влиять на нее. В частности, речь идет о формировании новой азиатской стратегии; формирование эффективного механизма проверки иностранных инвестиций; предотвращение доступа Китая к элементам критической инфраструктуры и чувствительным секторам экономики и т.д.

Наконец, в более широком аспекте азиатской стратегии необходимо помочь Украине построить стабильные и взаимовыгодные отношения со странами региона, — Японией, Южной Кореей, Тайванем и др. — что поможет ей интегрироваться в глобальные производственные цепочки и стать европейским экономическим "тигром". Это выгодно и для стран Индо-Тихоокеанского региона, поскольку победа и укрепление Украины приведет и к укреплению американских альянсов и демократии в регионе и в мире.