Запад отказал Украине в истребителях и начал требовать результатов

Time: Запад ожидает от Украины результатов в ближайшие шесть месяцев

Киев призывает Запад поставить ему истребители, но всего его требования наталкиваются на отказ, пишет Time. Союзники сосредоточились на "земле" и требуют от Украины результатов – иначе выделять помощь будет сложнее, да и оружие в арсеналах заканчивается.

Украинский министр обороны Алексей Резников сделал довольно грубый намек главам военных ведомств западных стран, когда встречался с ними в Брюсселе в штаб-квартире Организации Североамериканского договора НАТО (так в тексте – прим. ИноСМИ). Пройдя туда через переднюю дверь, он вынул из нагрудного кармана темный носовой платок, развернул его и показал небольшой группе репортеров. На нем были изображены истребители.

Этот жест, показанный перед встречей американских и европейских военных руководителей, которые собрались обсудить конфликт на Украине, стал очередным призывом Киева к союзникам поставить современные истребители. Пока они отвечают на эту просьбу отказом.

Киеву нужна авиация, но НАТО сосредоточила свое внимание на земле. Союзники поставляют на Украину артиллерию, танки и зенитно-ракетные комплексы, пытаясь помочь ВСУ отразить новое крупное наступление России в восточной части страны. Его цель – выйти из сложившейся тупиковой ситуации. Если Киев сумеет остановить продвижение российских войск этой весной, летом у него появится возможность перейти в контрнаступление и вернуть утраченные территории.

Администрация Байдена уверена: события ближайших шести месяцев будут решающими и определят, кто станет победителем в этом длящемся почти год конфликте. Киеву уже дали понять, что он должен воспользоваться этим непродолжительным промежутком времени. Когда это окно закроется, Белому дому будет сложнее утверждать пакеты помощи в палате представителей, которой руководят республиканцы. Кроме того, возникнут проблемы, связанные со снабжением, так как запасы оружия у союзников истощаются.

Министр обороны США Ллойд Остин собрал в штаб-квартире НАТО представителей 54 стран, чтобы выработать стратегию. Сидя во главе стола, за которым расселись военные руководители из десятков государств, он умолял их сдержать свои обещания и поставить на Украину новые танки, тяжелое оружие и обеспечить подготовку войск. "С начала российского наступления 24 февраля мы выделили Украине военной помощи почти на 50 миллионов долларов, и наше взаимодействие дало реальный результат, – сказал он, сидя рядом с Резниковым. – Сегодняшняя встреча проходит в критический момент. Кремль до сих пор делает ставку на то, что сможет нас переждать".

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Зенитно-ракетные комплексы стали главной темой для обсуждения на встречах в Брюсселе. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило в понедельник, что с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала наступление, на Украине было убито 7 199 мирных жителей, а 11 756 человек получили ранения. В основном это потери от авиаударов, и поэтому неотложная задача состоит в том, чтобы укрепить систему ПВО вокруг городов и населенных пунктов, и лучше защитить их от предстоящих налетов.

После встречи с украинскими и европейскими партнерами Остин сказал, что ему неизвестно, готовится ли Москва нанести в предстоящие недели бомбовые удары. Вместе с тем, он признал, что она наращивает свою боевую мощь. "Нам известно, что у России в запасе значительное количество авиации, и что она обладает большими возможностями, – заявил министр репортерам. – Вот почему мы подчеркиваем, что должны сделать все возможное для максимального обеспечения Украины средствами ПВО".

Во вторник Италия и Франция пообещали поставить зенитно-ракетные комплексы SAMP/T. США с союзниками уже взяли на себя обязательство передать Киеву системы NASAMS, которые могут опознавать и уничтожать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники противника. Ранее США пообещали поставить системы ПВО "Пэтриот". Около ста украинцев в настоящее время проходят интенсивную подготовку в Форт-Силл в Оклахоме, учась боевой работе на этих комплексах.

Время становится все более важным фактором. Боевые действия на востоке Украины усиливаются, и в этих условиях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал во вторник членов альянса поставить обещанную артиллерию, боевые машины и боеприпасы, чтобы они прибыли своевременно. "Это уже тяжелая борьба на истощение, а следовательно, это также борьба тылов, – заявил он. – Если говорить об артиллерии, то нам нужны боеприпасы, нужны запчасти, нужно обслуживание и ремонт, нужно материально-техническое обеспечение, чтобы все это оружие работало".

Администрация Байдена считает, что танки, бронемашины и прочее тяжелое оружие могут сыграть решающую роль – равно как и их своевременная поставка. Германия и некоторые другие страны Европы дали согласие на отправку танков "Леопард 2". Германия начала подготовку экипажей для этих танков и планирует отправить их на линию фронта к концу марта.

Россия уже ведет одно из самых ожесточенных и кровопролитных сражений в районе Бахмута. Она несколько месяцев продолжает наступательные действия на востоке Украины, и в сентябре присоединила часть этой территории. Это показывает, что у российского президента Владимира Путина есть давняя цель – занять Донецкую и Луганскую области, которые совместно называют Донбассом. Это также весьма амбициозная цель, достичь которой российские войска должны были еще в марте.

Но они пока сумели продвинуться только к окраине Бахмута. Им не удалось перерезать важнейшие наземные коммуникации, по которым осуществляется тыловое снабжение находящихся в городе украинских войск. <…>

Украина хочет получить новые истребители, чтобы дать отпор российской авиации. В настоящее время она использует истребительную авиацию советской эпохи. Эти самолеты были выпущены более 30 лет назад, когда Киев еще не провозгласил независимость от Советского Союза. Современные российские истребители подавляют эту украинскую авиацию, потому что могут производить пуски ракет с большого расстояния, не входя в воздушное пространство Украины.

Киев просит разные истребители из нескольких стран. Это американские F-16 и F-35, "Еврофайтеры", "Торнадо", французские "Рафали", шведские "Грипены". Президент Джо Байден в прошлом месяце твердо сказал, что Вашингтон не станет поставлять Киеву F-16, когда заместитель министра иностранных дел Украины призвал союзные западные страны сформировать "истребительную коалицию". Отвечая 31 января на вопросы репортеров про самолеты, Байден резко сказал "нет".

Остин во вторник заявил, что позиция администрации не изменилась. "Что касается поставок F-16, то мне об этом нечего сказать. Я не могу добавить ничего к тому, что наш президент говорил ранее".

Автор статьи: У. Хенниган (W. J. Hennigan)