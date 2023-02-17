Германия признала провал Запада в поддержке Украины

Bloomberg: признание Германии о меньшем числе танков для Украины говорит о провале Запада

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что западные союзники прилагают все усилия, чтобы подготовить два полных батальона танков Leopard 2 для отправки на Украину, как было обещано.

Германия и Португалия — единственные страны, которые взяли на себя обязательство отправить версию Leopard 2 A6. При этом 14 танков были обещаны правительством в Берлине и три — португальцами, сообщил Писториус журналистам в среду после встречи с коллегами по НАТО в Брюсселе. “Мы не сможем отправить целый батальон”, — сказал он.

Польша подготовила около 30 единиц старой версии Leopard 2 A4, чего почти достаточно для стандартного украинского батальона из 31 человека, но многие из танков находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, прежде чем их можно будет использовать, сказал Писториус. Эти танки попадут на Украину только в конце апреля, добавил он.

Признание министра ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в конце прошлого месяца, что Германия и ее союзники быстро подготовят два батальона боевых танков для Украины, в то время как США пообещали отправить 31 единицу своих эквивалентов — M1 Abrams.

Арне Делфс