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Германия признала провал Запада в поддержке Украины

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Немецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2.
Источник изображения: © AP Photo / Joerg Sarbach

Bloomberg: признание Германии о меньшем числе танков для Украины говорит о провале Запада

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что западные союзники прилагают все усилия, чтобы подготовить два полных батальона танков Leopard 2 для отправки на Украину, как было обещано.

Германия и Португалия — единственные страны, которые взяли на себя обязательство отправить версию Leopard 2 A6. При этом 14 танков были обещаны правительством в Берлине и три — португальцами, сообщил Писториус журналистам в среду после встречи с коллегами по НАТО в Брюсселе. “Мы не сможем отправить целый батальон”, — сказал он.

Польша подготовила около 30 единиц старой версии Leopard 2 A4, чего почти достаточно для стандартного украинского батальона из 31 человека, но многие из танков находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, прежде чем их можно будет использовать, сказал Писториус. Эти танки попадут на Украину только в конце апреля, добавил он.

Признание министра ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в конце прошлого месяца, что Германия и ее союзники быстро подготовят два батальона боевых танков для Украины, в то время как США пообещали отправить 31 единицу своих эквивалентов — M1 Abrams.

Арне Делфс

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
Польша
Португалия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Проекты
NATO
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