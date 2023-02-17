Китай выразил готовность искать с международным сообществом решение конфликта на Украине

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Китай выражает готовность вместе с международным сообществом добиваться политического решения украинского кризиса. Об этом в среду заявил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

"Китай готов работать с международным сообществом, в том числе с Францией, для поиска политического решения [конфликта] и скорейшего прекращения огня и боевых действий", - приводятся слова Ван И в четверг на сайте МИД КНР.

Он также отметил, что Китай придает большое значение роли Франции как крупной независимой страны в урегулировании кризиса.

Ван И подчеркнул, что в украинском вопросе Китай придерживается объективной и справедливой позиции и всегда стремится содействовать миру и переговорам.

Ранее в МИД КНР сообщили, что с 14 по 22 февраля Ван И посетит Францию, Италию, Венгрию и Россию. Кроме того, он примет участие в 59-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля.