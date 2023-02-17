Специалист рассказал об эффективности в СВО разработанного для спецназа дрона-разведчика

Директор по маркетингу и развитию ООО "РБС-Гарпия" Игорь Алексеев отметил, что живучесть дронов составляет до 90%

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Малый тактический дрон-разведчик (МТ БПЛА) показал максимальную эффективность при решении задач отрядов специального назначения в зоне спецоперации на Украине. Об этом ТАСС заявил директор по маркетингу и развитию ООО "РБС-Гарпия" Игорь Алексеев.

Компания поставляет МТ БПЛА для применения в зоне спецоперации с мая 2022 года.

"Дрон показал максимальную эффективность в решении задач отрядов специального назначения", - рассказал Алексеев, отметив, что это подтверждается в том числе выходом на постоянные поставки и полученными отчетами о проведенных испытаниях для Минобороны РФ.

Алексеев добавил, что живучесть дронов составляет до 90%. Аппарат способен развивать скорость до 120 км/ч. При максимальной работе длительность полета дрона составляет 40 минут.

По его словам, МТ БПЛА позволяет решать целый спектр задач в ходе СВО.

"Это не просто дрон с пультом, речь идет о комплексном подходе к ведению разведки с воздуха в суровых погодных условиях при действии РЭБа (средств радиоэлектронной борьбы - прим. ТАСС) днем и ночью в радиусе до 10 км, возможности ремонта и настройки в полях, имея под рукой минимальный необходимый комплект оборудования. Дрон отлично применим для разведки местности при выполнении спецопераций, наводки артиллерии, а также ликвидации движущейся силы противника при помощи доставки и сброса специального груза", - подчеркнул Алексеев.

В комплект, в зависимости от поставки, входят дрон, 3-4 батареи, FPV-шлем, планшет, ремкомплект и запчасти, тепловизор, видеомодуль, зарядное устройство, пульт, лазерный дальномер, ретранслятор сигнала для усиления и отведения обратного огня артиллерии от оператора. "В отдельных случаях дрон можно оборудовать системой сброса", - уточнил Алексеев. Он добавил, что компания пока не вышла на производство больших серий беспилотников и использует некоторые российские и зарубежные комплектующие, поэтому снизить его цену пока не получается.

Компания планировала в начале 2023 года выйти на производство минимум 200 дронов ежемесячно для нужд спецоперации. "Планы удалось реализовать, но частично. Если говорить в процентах, то план производства выполнен пока на 40%, в связи с необходимостью огромного количества времени и ресурсов на создание профессиональной производственной линии, проведения испытаний для заказчика", - подчеркнул Алексеев.

Специалист отметил, что в спецоперации на Украине наиболее востребованы недорогие беспилотники.

"В связи с этим мы распределили силы на четыре вида БПЛА в разных ценовых сегментах: это как квадрокоптеры для тактической корректировки огня, так и ударные беспилотники, среди которых есть дроны самолетного типа. Также в некоторых случаях мы закрываем некоторые потребности готовыми решениями известных брендов. Из-за секретности информации на данный момент мы не можем разглашать, о каких беспилотниках идет речь", - рассказал Алексеев.

Он упомянул, что сейчас компания разрабатывает новые виды БПЛА, но также не поделился деталями.