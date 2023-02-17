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ТАСС

РКК "Энергия" объявила тендер на создание концепции эксплуатации новой орбитальной станции

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Начальная цена контракта составила 9,6 млн рублей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в Роскосмос) разместила заказ на разработку концепции эксплуатации перспективной Российской орбитальной станции (РОС), следует из материалов, размещенных на портале госзакупок.

"Цель проведения мероприятий - подготовка обоснованной позиции по целевому использованию и назначению, а также бизнес-модели Российской орбитальной станции в пилотируемом варианте для дальнейшего формирования технических требований к функционалу, комплектации и потребительским качествам РОС; выявление и анализ потенциальных заинтересованных сторон в реализации проекта строительства и эксплуатации Российской орбитальной станции", - говорится в техническом задании.

Предполагается, что подрядчик определит задачи и назначение орбитальной станции в контексте мировых трендов освоения низкой околоземной орбиты, интересов России в текущей геополитической и социально-экономической ситуации, а также перспектив развития международной и российской космонавтики. Также планируется определить оптимальную бизнес-модель РОС, партнеров и источники финансирования, создать так называемый возможный каталог услуг.

При выполнении задач планируется провести несколько совещаний и круглых столов, подготовить пояснительную записку "Перспективная бизнес-модель Российской орбитальной станции". Начальная цена контракта составляет 9,6 млн рублей.

В апреле 2021 года Юрий Борисов, который на тот момент был вице-премьером, заявлял, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. В октябре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что предварительная стоимость создания перспективной Российской орбитальной станции уже известна.

В свою очередь заместитель генконструктора РКК "Энергия", главный конструктор РОС Владимир Кожевников в интервью ТАСС сообщил, что на данный момент срок запуска первого научно-энергетического модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого - на период 2028-2030 годов. 

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Проекты
МКС
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