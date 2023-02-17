Тяжелые "танковые" БТР могут защитить пехоту от вражеского огня

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Бронетранспортеры и боевые машины пехоты на шасси танков создавались в различных государствах. По некоторым данным, отечественные военные ученые стали задумываться о хорошо бронированных средствах доставки мотострелков после анализа опыта октябрьской войны 1973 года на Ближнем Востоке.

Тогда вовлеченные в конфликт стороны понесли колоссальные потери в бронетехнике, в том числе легкой.

Однако первая отечественная бронемашина для транспортировки мотострелков в тяжелой весовой категории была продемонстрирована лишь в 90-е годы. На проходившей в Омске II-ой Международной выставке наземной, воздушной техники и вооружений сухопутных войск и конверсионной продукции "ВТТВ-Омск-97" специалисты и обычные посетители увидели БТР-Т.

Как сообщает "РГ: русское оружие", основой для него послужил известный советский Т-55. Тогда же заявлялось, что подобный бронетранспортер может быть создан на шасси любого отечественного танка.

В отличие от израильского Achzarit, конструкторы не проводили радикальной переделки корпуса, что существенно упрощало, удешевляло и ускоряло производство. Башню со 100-мм нарезным орудием Д-10Т2С удалили, установив вместо нее боевой одноместный модуль с 30-мм скорострельной пушкой 2А42, способной бороться не только с пехотой противника, легкой бронированной и автомобильной техникой, но и с низколетящими летательными аппаратами различных типов.

Для уничтожения вражеских основных боевых танков установили комплекс управляемого вооружения 9K111-1М "Конкурс-М" с тандемной боевой частью. Заявлялось, что вместо него возможно применение еще более эффективного ПТРК "Корнет".

Огневая мощь могла быть усилена еще и за счет применения 30-мм автоматического гранатомета АГ-17.

Прорабатывалась также установка двуствольного 30-мм автомата 2А38, используемого на зенитных самоходных ракетно-пушечных 2С6 "Тунгуска".

При необходимости можно монтировать облегченное вооружение в виде 12,7-мм пулемета НСВТ "Утес" или "Корд".

Кроме экипажа из двух человек (механик-водитель и наводчик-оператор) предусмотрено размещение десанта из пяти мотострелков. Для их спешивания имеются два люка. Поднимаемые в вертикальное положение, они создают дополнительную защиту для бойцов.

Повышенная противоснарядная стойкость корпуса обеспечивается не только основной броней, но и применением встроенной динамической защиты. Усилено днище и прикрыты борта. Для создания маскировочных завес установлены двенадцать дымовых 81-мм гранатометов системы 902 "Туча".

Боевая масса БТР-Т равняется 38500 кг. Его длина - 6450 мм, ширина - 3270 мм, высота - 2400 мм.

Мощность двигателя В-55 - 580 л.с. В то же время его можно заменить на В-55У, выдающий 620 л.с., или 690-сильный В-46-5М. Максимальная скорость по шоссе - 50 км/ч. Запас хода- 500 км.

На базе БТР-Т также разработана дозорно-патрульная машина ДПМ-55. Образец аналогичного предназначения создавался и на шасси Т-72, позже он превратился в боевую машину огнеметчиков БМО-Т (Объект 564), принятую на вооружение в 2001 году. В ее экипаж тоже входят два человека, но она может транспортировать уже семь бойцов. Кроме того, внутри предусмотрено размещение тридцати огнеметов РПО-А "Шмель". Имеется установленный на командирской башенке 12,7-мм пулемет с боекомплектом 1000 патронов. Мощность двигателя - 840 л.с. Максимальная скорость - 60 км/ч. Запас хода - более 700 км. Боевая масса - 43900 кг.