Байдена уличили в лицемерии после подрывов "Северных потоков"

Newsweek: подрывом "Северных потоков" Байден лицемерно отверг свои давние принципы

Байден долгое время критиковал американских президентов, если те применяли вооруженные силы за рубежом без одобрения конгресса, пишет Newsweek. Однако, если Херш прав в вопросе подрыва "Северных потоков", Байден лицемерно нарушил свой собственный принцип, отмечают авторы статьи.

В сентябре прошлого года на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", пролегающих по дну Балтийского моря, прогремели взрывы. Эти трубопроводы были построены для того, чтобы по ним можно было доставлять природный газ из России в Германию (на момент взрывов "Северный поток – 2" еще не был введен в эксплуатацию). Многие подозревали, что ту диверсию устроила Россия. Но на прошлой неделе известный журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что операцию по подрыву трубопроводов провела группа водолазов из ВМС США, которая базируется во Флориде.

Белый дом поспешил назвать материал Херша "абсолютно ложным и полностью выдуманным". Однако, если утверждения Херша правдивы, та операция представляла собой акт войны сразу против двух государств, одно из которых является членом НАТО. Более того, президент Байден провел ту операцию без разрешения конгресса США – и даже не удосужившись проконсультироваться с его членами. В прошлом Байден критиковал своих предшественников, называя их "монархистами" за гораздо менее масштабные военные шаги.

Соединенные Штаты долгое время протестовали против строительства "Северного потока – 2". Накануне российской специальной операции на Украине президент Байден пригрозил, что, "если Россия перейдет в наступление, “Северного потока – 2” больше не будет. Мы положим этому конец". А еще раньше помощница госсекретаря США Виктория Нуланд, которая работает рука об руку с семьей Байденов по вопросам Украины с 2014 года, заявила, что, "если Россия перейдет в наступление на Украине, так или иначе “Северный поток – 2” не заработает".

После взрывов администрация Байдена выразила удовлетворение. Нуланд отметила, что "администрация очень довольна тем, что “Северный поток – 2” теперь представляет собой груду металла на дне моря". А госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что уничтожение трубопровода предоставляет "огромные стратегические возможности на годы вперед".

Трудно поверить, что Соединенные Штаты могли атаковать гражданский трубопровод, который был построен для использования в мирных целях одним из членов НАТО. Но по итогам проведенных расследований России не было предъявлено никаких обвинений, хотя поначалу многие подозревали именно ее. Следствие, организованное немецким правительством, не смогло обнаружить доказательств вины Москвы. Швеция пришла к выводу, что взрывы представляли собой "серьезный акт диверсии", но обвинять Россию не стала.

И здесь в споры вмешался Херш. Сославшись на слова источников из рядов разведки и вооруженных сил, этот обладатель Пулитцеровской премии заявил, что за взрывами трубопроводов стояли Соединенные Штаты. Херш уже долгое время занимается разоблачением секретов американских вооруженных сил и структур национальной безопасности. Иногда его версии подкрепляются убедительными доказательствами, иногда – нет. Однако, как выразился сенатор Майк Ли (Mike Lee), заявления Херша касательно взрывов на "Северных потоках" нельзя сбрасывать со счетов. Правду мы пока не знаем.

Предположим, что утверждения Херша правдивы. А теперь вспомним о том лицемерном подходе к президентским полномочиям на ведение войны, который Байден продвигал на протяжении своей политической карьеры.

За долгие годы работы в сенате США Байден успел создать себе репутацию, критикуя внешнюю политику Рейгана и Буша за нарушения конституции. Байден неустанно заявлял, что те интервенции малых масштабов, которые администрации Рейгана и Буша проводили в Ливане, Гренаде, Никарагуа и Панаме, несмотря на то, что конгресс не объявлял им войну, представляли собой вмешательства в конституционные полномочия конгресса США.

В 1988 году Байден даже написал статью для одного юридического журнала, в которой он подчеркнул, что президенты не имеют права вести войну без заранее полученного одобрения конгресса. Он назвал "монархистской" точку зрения президентов Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего о том, что президент обладает "практически неограниченными полномочиями на развертывание и применение вооруженных сил, если, с его точки зрения, это отвечает национальным интересам". Байден противопоставил этот подход такой "модели совместного принятия решений", которая требует обязательного одобрения конгресса за исключением тех случаев, когда президент должен защитить Соединенные Штаты и их граждан от непосредственной угрозы или атаки".

По меркам подхода тогдашнего сенатора Байдена большинство войн новейшей истории противоречили конституции. В 1989 году Байден обвинил администрацию Буша в незаконном вторжении Соединенных Штатов в Панаму. "Сейчас президент не имеет полномочий вмешиваться по какой бы то ни было причине и начинать войну, а также применять силу и пытаться сместить конкретного человека", – заявил тогда Байден на слушаниях в сенате. В 1990-1991 годах, в ходе дебатов вокруг войны в Персидском заливе Байден потребовал, чтобы "президент добивался объявления войны или иного установленного законом разрешения, если начнутся серьезные боевые действия". Байден настаивал, что выдворение Саддама Хусейна из Кувейта было "вопросом, на который может ответить конгресс – и только конгресс", хотя в 1991 году он проголосовал против разрешения конгресса на применение военной силы. Байден придерживался той своей позиции и в начале 2000-х годов, а в 2007 году он даже пригрозил запустить процесс импичмента, если президент Джордж Буш-младший нанесет упреждающий удар по Ирану. "У президента нет полномочий в одностороннем порядке принимать решение о нападении на Иран, –заявил тогда Байден. – Если он это сделает, то как председатель комитета по международным отношениям и как бывший председатель судебного комитета я инициирую процесс импичмента".

Но, как только Байден переместился в структуры исполнительной власти, его позиции внезапно начали меняться. Будучи вице-президентом при Бараке Обаме, Байден поддерживал все шаги администрации по использованию ее полномочий на ведение войны: он поддержал администрацию, когда та, решив свергнуть режим Каддафи в Ливии в 2011 году и вмешаться в сирийскую гражданскую войну в 2013, воспользовалась разрешениями конгресса на использование военной силы в Афганистане (2001) и Ираке (2002), чтобы обосновать глобальную войну беспилотников. К тому времени, когда Байден решил баллотироваться в президенты, он уже полностью изменил свою позицию. В 2019 году он провозгласил, что "конституция наделяет президента правом руководить ограниченными военными операциями Соединенных Штатов за границей без предварительного одобрения конгресса, если эти операции отвечают важнейшим американским интересам и являются ограниченными по своему характеру, масштабу и продолжительности". Если руководствоваться такой логикой, получается, что Соединенные Штаты могут сбросить ядерную бомбу на неядерную страну – скажем, на Иран, – не поднимаясь на уровень формальной, одобренной конгрессом войны.

Будучи специалистами по конституционном праву и бывшими чиновниками министерства юстиций, мы не разделяем точку зрения Байдена. Мы считаем, что конституция наделяет президента односторонними полномочиями развертывать наши вооруженные силы за границей для проведения военных операций. Тот факт, что правом формально "объявлять войну" конституция наделяет конгресс США, вовсе не значит, что наш законодательный орган обязан заранее одобрять большинство случаев применения силы. Конгресс обладает рядом инструментов, которые позволяют ему контролировать то, как исполнительная власть ведет войну, и к ним относятся безоговорочное право конгресса контролировать выделение средств и финансирование вооруженных сил, а также право лишить любую военную кампанию финансирования – как это произошло во Вьетнаме. Поэтому у нас лично не возникло "конституционных" возражений против той тайной операции, которую, как утверждает Херш, Соединенные Штаты провели в Балтийском море.

Однако Байден долгое время выстраивал свою карьеру в сенате, критикуя президентов за то, что те принимали необходимые профилактические меры для защиты национальной безопасности. Теперь лицемерие Байдена стало очевидным, и президент проявил его в вопросе, который имеет очень большое значение.

Даже если бы Байден руководствовался своими нынешними убеждениями, атака на "Северные потоки" все равно требовала бы одобрения конгресса. Действия России на Украине не представляли и не представляют непосредственной угрозы для Соединенных Штатов. Уничтожение гражданского трубопровода, который обслуживает интересы немецкой промышленности и потребителей, представляет собой акт войны. И тот факт, что сейчас в распоряжении России имеются тысячи единиц ядерного оружия и она ведет боевые действия на Украине, опровергает любые заявления о том, что в данном случае применение силы действительно может быть "ограниченным по своему характеру, масштабу и продолжительности".

На протяжении нескольких десятилетий Байден настаивал, что только конгресс имеет право давать разрешение на проведение атаки, такой как диверсии на "Северных потоках". Он резко критиковал президентов за то, что они якобы нарушали конституцию, действуя так, как теперь поступил сам Байден, если верить Хершу. Если Херш рассказал нам правду, это значит, что Байден отверг эти конституционные принципы. И это должно заставить американцев задуматься о том, какими "принципами" Байден руководствуется на самом деле.

Авторы статьи:

Джон Ю –профессор права в Калифорнийском университете в Беркли.

Роберт Делаханти – научный сотрудник Центра американского образа жизни Клермонтского института.