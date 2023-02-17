В Чехии рассказали, почему начнется третья мировая война

Aktuálně: чехов пугают третьей мировой войной в случае победы России на Украине

На Украине идет столкновение цивилизаций. Россия представляет собой один ее тип, а Украина и Запад — совершенно противоположный, пишет Aktuálně. Если Москва победит, то угроза третьей мировой войны станет вполне реальной.

Мартин Фендрих

Уже 356-й день продолжается вооруженный конфликт на Украине. А вместе с ним и борьба за то, чтобы эта страна не была стерта с карты мира, чтобы Россия не расширилась за счет всей ее территории. По словам представителя Чехии в НАТО Якуба Ландовского, у Москвы огромное численное преимущество. "Тысячи и тысячи танков, бронетранспортеров, орудий. Очень много солдат, пусть и плохо обученных", — так в интервью "Сезнам справы" он описал ситуацию. Также он добавил, что поэтому мы можем сейчас наблюдать на фронте еще своеобразную "борьбу количества с качеством".

Давайте представим, что эти орды плохо обученных солдат валят в соседние страны, как туда рвется старая и новая военная техника. (...) Владимир Путин делает ставку на то, на что русские ставят всегда, то есть на численность. Ему безразлично, сколько молодых россиян погибнет на фронте. Вопрос, сколько еще это будет безразлично россиянам и российским командирам.

Этому безумному количеству противостоит украинская решимость. Однако нужно проникнуться ее сутью. Украинцы столкнулись с попыткой истребления, уничтожения их народа, убийства непокорных. Российские планы известны, и Кремль их ничуть не скрывает.

Якуб Ландовский подмечает принципиальный аспект конфликта: "Естественная логика людей, которые в Чехии призывают прекратить отправлять туда оружие, и тогда вооруженный конфликт закончится, ошибочна. Потому что некоторые вооружения, например, такие как комплексы ПВО, защищают мирное население, спасают жизни невинных людей. Ясно, что это оружие деэскалации, потому что Россия не может применять свою авиацию. Авиация России почти на 90% не тронута этим конфликтом, и тут кроется большая угроза. Если бы Россия могла применять военно-воздушные силы и имела превосходство в воздухе, вооруженный конфликт выглядел бы совершенно иначе".

Мы должны понять две вещи. Идет столкновение цивилизаций, и Россия представляет собой один ее тип, а Украина и Запад — совершенно противоположный. Это звучит страшно, но это так. Позволить русским победить — значит освободить для этого типа цивилизации место, признать ее шанс на будущее. Если Россия проиграет на Украине, то западные представления о мире как о "мирной конкуренции" упрочатся. Но если Россия победит, то угроза Третьей мировой войны будет вполне реальной.Принципиальная ошибка — думать, что эта опасность связана с помощью Украине. Реальность прямо противоположна.

Украина борется за жизнь, за свое будущее. Мы боремся за то, чтобы не было Третьей мировой. Сегодня наш главный защитник, символически, — это президент Владимир Зеленский. Недавно он отправился в турне, чтобы встретиться с европейскими лидерами, которых попросил позволить ему защищать себя и нас, не ослаблять поддержку его страны, которая противостоит превосходящим силам.

Русские воспринимали нас как украинцев или белорусов…

Якуб Ландовский полагает, что "все необходимое, в чем будет нуждаться Украина для обороны, в итоге у нее появится. Более понятно все станет после переговоров так называемой группы Рамштайн в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе". Он также сказал, что пока истребителей нет. "Помимо запроса на поставку систем ПВО, есть еще и просьба улучшить мобильность сил на поле боя, то есть поставить танки, бронетранспортеры. Рассматриваются несколько проектов. Я предполагаю, что в итоге решение будет принято и по самолетам". Важную роль в этом сыграют США.

Давайте вдумаемся фразу "пока истребителей нет". Это значит, что чем позже они поступят, тем больше погибнет украинцев, солдат, а также мирных жителей, включая детей. Жуткие последствия нерешительности. То же с боеприпасами. Украинская армия расходует их намного быстрее, чем страны-союзники успевают их поставлять. А русские бешено наступают.

В июне состоится саммит НАТО в литовском Вильнюсе. На нем планируется принять Швецию и Финляндию в члены Североатлантического альянса, и это еще один важный момент столкновения цивилизаций. Якуб Ландовский по этому поводу сказал: "Я по-прежнему настроен оптимистично. Думаю, это произойдет. Этому будут предшествовать решения венгерского парламента, которые ожидаются в текущем или будущем месяце. Также решение примет турецкий парламент, скорее всего, после майских выборов". Два государства НАТО ставят личные интересы выше общественных. Такова реальность Запада, если причислять к нему Венгрию и Турцию.

Тем не менее Запад не дал слабину в этом конфликте и удивил русских. Владимир Путин не рассчитывал, что мы поможем Украине. Он не ожидал западной реакции, не ожидал, что ценность свободы у нас по-прежнему очень высока. Свободы Украины и собственной. Владимир Путин неправильно понимал Запад, поскольку сам мыслит иначе.

Якуб Ландовский: "Россию также удивила спонтанная помощь Украине в первые месяцы конфликта, и то, что мы приняли волну украинских беженцев. Его удивило и то, что чешское и европейское общество не раскисло из-за высоких цен на электроэнергию, газ и прочее".

Об избрании генерала Петра Павла президентом Чехии представитель при НАТО сказал следующее: "Россия давно делала ставку на то, что кресло президента занимает человек, которому свойственна, так скажем, как минимум нейтральная риторика или даже риторика Кремля… Россия в ужасе от того, что в последние месяцы и годы делает Чешская Республика. Вероятно, Россия удивлена, потому что они воспринимали нас как украинцев или белорусов, как тонкие ветки большого славянского дуба, который в итоге во всем будет подчиняться Москве".

Через несколько дней минет год с начала вооруженного конфликта на Украине. Мы не имеем права сокращать помощь этой разрушаемой стране, ведь, помогая ей, мы помогаем самим себе, спасаем нашу цивилизацию. Сейчас наш образ мышления и образ жизни впервые за много десятков лет подвергаются такой большой опасности.